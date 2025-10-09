13.2 C
Pordenone
Basket, la Neonis torna a casa contro la capolista Fagagna

luca Zigiotti
luca Zigiotti

PORDENONE – Dopo due trasferte vincenti in terra friulana, la Neonis torna da capolista nel loro nido, inaugurando ufficialmente la “Bombonera” di Vallenoncello sabato alle 19:00 (fischiano il triestino Longo e Antoniolli da Pordenone.

Per celebrare il ritorno della Neonis l’antagonista non poteva essere uno qualunque, ma un’altra capolista: la neopromossa Collinare Fagagna, che ad un roster già competitivo ha aggiunto delle chicche (anche se un pochino stagionate) come il play ex Sistema Venuto e Michele Ferrari, anch’egli con trascorsi al PalaCrisafulli di Pordenone.

Un avversario completamente diverso dagli U19 di Cividale: quanto questi erano esplosivi fisicamente, tanto Fagagna è abituata ad un basket più riflessivo, anche in virtù dell’età media piuttosto alta con 4 giocatori del quintetto sopra i 37 anni.

I ragazzi di coach Brecciaroli (al completo) dovranno armarsi quindi di pazienza per venire a capo delle trappole difensive dei collinari. D’ altro canto sanno che possono contare sul più prolifico marcatore della C, Borko Kuvekalovic (22.5 di media), e che potranno far valere la loro maggiore intensità.

In caso di vittoria, la Neonis manterrebbe la testa della graduatoria, pareggiando il record della scorsa stagione (prima dopo 3 partite).

Luca Zigiotti

