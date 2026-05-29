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“Il Coraggio di Cambiare”, il cinema sociale parla anche pordenonese

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un film che affronta temi delicati come i pregiudizi, la disabilità e la libertà di essere sé stessi, ma che porta con sé anche un forte legame con il territorio pordenonese. Tra gli interpreti e i collaboratori del progetto cinematografico “Il Coraggio di Cambiare”, infatti, figurano diversi professionisti friulani, a partire dall’attore Enzo Cadamuro, fino a Jessica Pompa e Adriana Montanaro, impegnate nella troupe del film.

Il progetto è promosso da Aiutismo APS, associazione di genitori di ragazzi con sindrome autistica con sede operativa a San Martino di Lupari, ed è realizzato insieme all’Associazione Officina delle Idee. La regia è affidata a Rocco Cosentino, mentre le riprese — iniziate nell’aprile 2026 — si stanno svolgendo in varie località del Veneto, con possibili future scene anche tra Pordenone e provincia.

Nel cast spiccano nomi noti come Alessandro Bressanello e Francesca Amodio, ma trova spazio anche il pordenonese Enzo Cadamuro, affiancato da numerosi attori del territorio. Importante anche il contributo dietro le quinte: Michele Zanette cura fotografia e riprese, Simone Gasparotto il suono in presa diretta, Jessica Pompa è segretaria di edizione e Adriana Montanaro addetta al ciak. Attesa inoltre la partecipazione dello speaker pordenonese Fabrizio Cerutti, storica voce de “Lo Zoo di 105”.

Il film racconta la storia di Clara, una donna prossima alla pensione che nasconde una passione per il burlesque, vissuta come forma di libertà personale e riscatto contro stereotipi e convenzioni sociali. Una vicenda che intreccia il tema dell’autenticità con quello dell’inclusione e del rispetto delle diversità.


“Il Coraggio di Cambiare” punta così a diventare non solo un’opera cinematografica, ma anche uno strumento di sensibilizzazione sociale, coinvolgendo associazioni, cittadini e realtà produttive del territorio in un progetto che guarda all’inclusione attraverso il linguaggio del cinema.

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