BASKET PER PALATI FINI NELLO SCONTRO AL VERTICE TRA NEONIS E ORMELLE

È basket per palati fini quello che Neonis Vallenoncello e Ormelle ammanniranno ai propri sostenitori domani alle 19:00 nella “bombonera” di Vallenoncello. Sotto gli attenti occhi dei due arbitri Meneguzzi (Pordenone) e Carbonera (Cervignano del Friuli), pordenonesi e trevisani si sfidano in un match che ha molteplici letture.

Sfida tra prima (Neonis) e seconda (Ormelle) della regular season; sfida tra le due finaliste di C (Friuli e Veneto) della stagione 2024/2025 e, ultimo ma non meno importante, sfida tra due delle tre pronosticate per il salto in B Interregionale.

Non bastasse questo, c’è anche l’aspetto tecnico.

Se le Aquile Neonis possono far valere l’energia e l’intensità (miglior difesa nella C del Nord-Italia con 61,2 punti subiti per match) proprie di una squadra con età media sotto i 25 anni, condite con i numeri di super Kuvekalovic, le Serpi di Ormelle hanno probabilmente il roster più profondo, esperto e coeso del girone, con 9 giocatori presenti l’anno scorso, tutti con punti nelle mani e rinforzati dagli ex opitergini Razzi e Masocco, due super per la C.

Gli ingredienti per una gara di livello ci sono tutti, e il pienone atteso sugli spalti aggiungerà le spezie necessarie: non resta che gustarlo (certo, una vittoria della Neonis sarebbe la ciliegina sulla torta…).