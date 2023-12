Bilancio sociale: oltre 5 milioni di euro per i più fragili

PORDENONE – L’obiettivo a cui tutte le Amministrazioni dovrebbero tendere, per quanto sia difficile, è fare in modo che i servizi a favore di persone che si trovano in difficoltà, non per scelta ma per sfortuna, siano adeguati ai loro bisogni. Non devono essere le persone ad adeguarsi ai servizi ma questi ultimi ad adeguarsi alle persone.

​Oggi è sempre più complesso poiché le disponibilità pubbliche si stanno restringendo, mentre le esigenze di carattere sociale si ampliano. Tutto ciò è legato al fatto che la popolazione sta invecchiando e pertanto c’è maggiore richiesta in termini assistenziali, di case di riposo e centri diurni.

Si registra inoltre il problema dell’autismo e della disabilità, che purtroppo sta diventando sempre più ridondante. Infine vi è una fascia di popolazione che si trova a vivere, con estrema dignità, situazioni di sofferenza ed ha bisogno anche dell’aiuto del pubblico.

​«Dinnanzi a queste istanze – puntualizza il sindaco Alessandro Ciriani – non siamo rimasti inerti e non abbiamo voltato la testa dall’altra parte.

Infatti, proprio per dare una risposta alla parte più vulnerabile della nostra comunità, il Bilancio sociale del Comune passerà da 3,9 milioni di euro a più di 5 milioni. Il Comune stanzierà 1 milione e 100 mila euro di risorse interne, che daranno risposte il più adeguate possibile alla frangia più fragile della nostra città e maggiormente colpita anche dalla crisi».