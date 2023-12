Procedono i lavori alla nuova scuola Lozer

PORDENONE – Procedono i lavori per la realizzazione della nuova scuola media Lozer che, secondo il crono-programma, dovrebbero terminare a marzo 2024.

​«Alla fine dell’anno scolastico in corso – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – sarà possibile trasferire le attrezzature e le suppellettili all’interno del nuovo edificio, in modo che i ragazzi possano iniziare qui il nuovo anno scolastico 2024-2025.

A quel punto si abbatterà la vecchia scuola per realizzare, al suo posto, l’auditorium e la palestra. Il termine dei lavori per questa seconda fase è previsto entro novembre 2025, quando l’intero complesso scolastico sarà consegnato».

​«Se i pordenonesi hanno buona memoria – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani – ricorderanno che nel 2016, in piena campagna elettorale, il tema principale che occupava l’intero dibattito politico era la realizzazione della nuova scuola Lozer. Pareva che chi fosse riuscito a recuperare le risorse necessarie a questo edificio sarebbe stato quasi incoronato “imperatore” di Pordenone.

Io vinsi le elezioni, al governo in Regione c’era la Serracchiani e alle casse del Comune non giunse un solo centesimo di quanto promesso per erigere questa scuola. Solo dopo l’arrivo di Fedriga arrivarono 11 milioni di euro, grazie ai quali oggi la nuova Lozer è una realtà».

​

Il vecchio edificio inadeguato sarà sostituito da uno nuovo, avanzato tecnologicamente ed energeticamente, ricco di spazi innovativi, anche dedicati alla musica, fiore all’occhiello della Lozer.

Dal prossimo settembre si procederà quindi con l’abbattimento dell’immobile vetusto, su cui sorgerà una grande palestra che rispetta i parametri imposti dal CONI. Palestra che ospiterà anche le iniziative delle associazioni del quartiere di Torre, che qui potranno trovare un luogo comodo e sicuro per le loro attività sportive.

​