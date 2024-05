Buon successo per il Mercato europeo. Confermati i numeri del 2023

PORDENONE – Numeri confermati per il Mercato europeo, svolto dal 3 al 5 maggio, che ha visto affluire circa 150 mila persone in tre giorni.

In particolare, la giornata del boom è stata sabato 4 quando, soprattutto nel pomeriggio e sino a sera, si è registrato un autentico bagno di folla, per la soddisfazione degli organizzatori della Fiva Confcommercio, la federazione dei venditori ambulanti, realtà che a livello nazionale organizza i Mercati europei.

Bene, poi, anche la domenica, coronata dal bel tempo. “Possiamo dire di aver raggiunto i livelli dell’anno scorso – sottolinea Andrea Maestrello, presidente Fiva Confcommercio – che ha fatto un plauso alla sicurezza, ingaggiata per tenere sotto controllo l’andamento della manifestazione e che ha evitato danni materiali o furti”.



Gli orari sono stati rispettati da parte degli operatori del mercato e sabato sera a mezzanotte e mezzo tutto era già chiuso.



“Pordenone è stata promossa anche quest’anno – evidenzia Maestrello – sia da parte degli operatori, che partecipano con entusiasmo alla manifestazione, sia da parte del pubblico che risponde sempre molto positivamente e fa sentire la passione di frequentare gli stand e i negozi, vivendo con calore il centro cittadino”.

Ora, la “carovana” del Mercato europeo si sposta in direzione Senigallia, mentre per Pordenone l’appuntamento per la dodicesima edizione è fissato al prossimo anno.