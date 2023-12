Campagna Ail Pordenone Stelle di Natale 8, 9, 10 dicembre

PORDENONE – Si ripete come ogni anno una Campagna Nazionale che alle porte delle festività natalizie riveste una importanza fondamentale nel percorso della solidarietà di una associazione che raccoglie in tutta Italia innumerevoli sezioni in tutte le province.

Non solo il classico fiore Stella di Natale ma anche Babbi di Natale e Stelle entrambi di cioccolato riempiranno le postazioni dislocate in più luoghi e piazze la vendita dei quali andranno ad alimentare le donazioni volontarie utili alla realizzazione dei vari progetti e finalità benefiche.

Un ringraziamento particolare a tutti, e sono tantissimi,i volontari che si adopereranno in questi giorni per il bene comune e la vera, pura solidarietà.

Come sempre la Campagna Nazionale è anche occasione per l’ uscita del richiesto e atteso peridocio Ail News della sezione pordenonese prodotto in diecimila copie.

Stefano Boscariol