Inaugurano i magici Mercatini di Natale

PORDENONE – Ormai ci siamo e la data magica si avvicina!

Dall’8 al 10 dicembre appuntamento con i Mercatini di Natale a tema magico, inaugurazione prevista per le ore 16:00 di venerdì 8 dicembre.

A Pordenone, la zona di piazza della Motta, il complesso dell’Ex convento di San Francesco, piazzetta del Donatore e la Scuola di Musica diventeranno una vera area magica e si animeranno di figuranti, animali fantastici, attività, spettacoli e sorprese, un’area espositiva di magici negozi, la Sfida delle Pozioni Magiche, il Mantello dell’Invisibilità, l’Escape Room e la Scuola di Magia per diventare Maghi di primo livello. Spazio anche al Famoso Ballo dei Maghi il sabato sera e, per non far mancare nulla, ci sarà anche un’area street food con tante specialità magiche.

L’ingresso ai mercatini è libero e gratuito, mentre alcune attività sono a pagamento e devono essere prenotate. Informazioni al numero 328 4904949 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Tante sorprese per adulti e bambini animeranno questi tre giorni che trasformeranno Pordenone in un piccolo distretto magico nel Natale 2023.

Il programma è molto concentrato, per dettagli e informazioni consultare il sito web del comune alla pagina comune.pordenone.it/eventi

Per raggiungere l’area magica di piazza della Motta e i Mercatini con tutte le attività, sarà possibile lasciare l’auto nei parcheggi su strada e nelle sei strutture multipiano cittadine che dispongono di quasi 2.000 posti, sono aperti h24 e da cui è possibile raggiungere a piedi piazza della Motta in pochi minuti.

Tutti i parcheggi in città nelle giornate di venerdì 8 e domenica 10 dicembre saranno gratuiti, mentre sabato 9 dicembre saranno gratuiti quelli in struttura dalle ore 15:00 e quelli su strada dalle ore 18:00.