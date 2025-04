Capozzella M5S: “Bene lista civica Salvador, coraggio civico premiato”

PORDENONE – “Al netto del risultato finale, augurando buon lavoro al neo eletto sindaco, va evidenziato come il coraggio di essersi messi in gioco con una lista civica, come quella di Marco Salvador, trasversale e progettata per la Pordenone del futuro con al centro la gente è stata non solo premiata ma riconfermata nel suo percorso. Una prova che va guardata con simpatia e interesse anche per prossime sfide future per il bene di Pordenone e provincia”.

Cosi Mauro Capozzella coordinatore provinciale del M5S.