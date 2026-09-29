Chiusure Pubblici esercizi Fipe “Vera sfida garantire sostenibilità a imprese e vitalità ai nostri centri”

PORDENONE – I dati relativi alla diminuzione del numero dei bar nel territorio pordenonese meritano attenzione, ma devono essere letti all’interno di una trasformazione più ampia che negli ultimi anni sta interessando il settore dei pubblici esercizi. È questa la riflessione di Fipe Confcommercio provinciale a seguito dei dati pubblicati sulla stampa locale, che evidenziano una contrazione del numero delle attività, più accentuata nel capoluogo, richiamando tra le principali criticità anche il peso crescente dei costi di gestione.

«Il dato delle chiusure non va sottovalutato – spiega Fabio Cadamuro, presidente Fipe settore Bar del capoluogo – ma credo sia necessario andare oltre il semplice numero delle attività. La questione centrale oggi è capire quali condizioni consentano a un pubblico esercizio di essere economicamente sostenibile, investire e continuare a garantire qualità e servizio».

Una questione che riguarda l’intero comparto a livello nazionale. I dati della federazione nazionale pubblici esercizi evidenziano, infatti, come lo scontrino medio al bar superi di poco i quattro euro, a fronte di attività che possono rimanere aperte fino a 14 ore al giorno, spesso sette giorni su sette. Quasi la metà delle visite è legata alla colazione e circa il 30% alle pause della mattina e del pomeriggio: occasioni di consumo molto frequenti, ma caratterizzate da un valore medio contenuto.

«Dietro un caffè o una colazione ci sono costi del personale, energia, materie prime, affitti e una struttura che deve funzionare per molte ore ogni giorno – precisa ancora Cadamuro –. Parlare di sostenibilità economica significa quindi mettere le imprese nelle condizioni di continuare a svolgere il proprio lavoro, mantenendo qualità e servizio. Solo un’attività che riesce a stare sul mercato può continuare a investire e a rappresentare un punto di riferimento per la comunità».

La sostenibilità, tuttavia, non può essere ricondotta esclusivamente al tema dei prezzi. Le più recenti riflessioni del sistema Fipe indicano la necessità di lavorare sulla proposta di valore, sull’evoluzione dell’offerta e sulla capacità di intercettare nuove occasioni e modalità di consumo, aumentando la soddisfazione del cliente e il valore generato da ogni esperienza. Una sfida che coinvolge pienamente anche il mondo della ristorazione.

«Il tema della sostenibilità riguarda naturalmente anche i ristoranti – evidenzia Federico Mariutti, presidente locale del gruppo Ristoranti Fipe- Confcommercio-.

Le nostre imprese devono confrontarsi con costi di gestione importanti e, nello stesso tempo, mantenere elevati standard di qualità e di servizio. Essere sostenibili significa riuscire a trovare un equilibrio tra costi, prezzi e qualità dell’offerta, continuando a rispondere alle aspettative di una clientela sempre più attenta ed esigente.»



Accanto alla dimensione economica c’è poi un altro elemento che la federazione ritiene fondamentale: il contributo che pubblici esercizi e ristorazione assicurano alla vitalità e all’attrattività dei centri urbani e del territorio.

«Bar e ristoranti sono una componente importante dell’identità e dell’attrattività delle nostre città. La ristorazione contribuisce alla qualità dell’accoglienza, alla valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze locali e alla capacità di un territorio di essere vissuto e frequentato. Sostenere la competitività di queste imprese significa quindi contribuire anche alla vitalità delle nostre città» conclude Mariutti.

Un ruolo che assume un significato ancora più evidente nei centri urbani, dove i pubblici esercizi rappresentano luoghi di incontro, socialità e presenza quotidiana sul territorio.

E conclude Cadamuro: «Quando chiude un pubblico esercizio non perdiamo soltanto un’attività economica ma, anche, un luogo di incontro e un presidio del territorio. Per questo è necessario lavorare insieme affinché i nostri centri siano accessibili, frequentati e attrattivi e, allo stesso tempo, le imprese possano operare in condizioni sostenibili. La vera sfida non è semplicemente avere più attività, ma avere imprese solide, capaci di innovare, creare occupazione e durare nel tempo».