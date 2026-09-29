50&Più: Festa dei Nonni. Ventidue le classi iscritte al concorso

PORDENONE – Appuntamento domenica 4 ottobre alle 10.30, al palazzetto dello Sport di Pordenone, per la 20ma edizione della Festa dei Nonni.

L’iniziativa è promossa dall’associazione 50&Più che fa parte del sistema Confcommercio, in collaborazione con il con il Comune di Pordenone e il patrocinio del Comune di Porcia.

Alla festa sono stati invitati gli alunni delle classi 5e elementari della provincia che si sono iscritte al concorso “Il nonno mi ha raccontato” assieme alle loro famiglie e, in particolare, i nonni. Sono ventidue le classi iscritte al concorso provenienti da Pordenone, Aviano, Casarsa, Corva, Porcia, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Rchinvelda, Vajont, Villotta di Chions e Chions.

Le scuole premiate riceveranno un buono per l’acquisto di materiale didattico del valore di 200 euro offerto dal Gruppo Sme e 50&Più; mentre i migliori 20 temi individuali, scelti da una giuria esterna, spetterà un premio di 100 euro offerti da Bcc Pordenonese e Monsile.

Per il presidente del sistema 50&Più, Ezio Bordelot, la manifestazione si inserisce pienamente nel patrimonio educativo e umano della scuola, che trova nella collaborazione tra alunni, docenti e famiglie uno dei suoi punti di forza. «In questo contesto – spiega – il ruolo dei nonni assume un valore particolarmente significativo: attraverso la loro esperienza, i loro racconti e la testimonianza della loro vita, essi contribuiscono a trasmettere alle nuove generazioni principi, valori e tradizioni che appartengono alla nostra storia e alla nostra identità».

Alla cerimonia di domenica interverranno, fra gli altri, il sindaco di Pordenone Alessandro Basso e l’assessore all’Istruzione Pietro Tropeano. Prima delle premiazioni del concorso per le scuole, si esibirà l’artista di strada Otto il Bassotto.

Nella foto: Ezio Bordelot presidente 50&Più