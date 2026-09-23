ArtandFood 2026: “Polverizzazioni e macinature” per stupire in cucina

PORDENONE – Tutto, se polverizzato, è commestibile. E se nel mondo comune “polvere” è sinonimo di abbandono, vecchiume e trascuratezza, in cucina l’uso delle polveri è precisione, visione, genialità. Sarà dunque intorno al tema “Polverizzazioni e macinature” che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2026 la VII edizione del festival Pordenone ArtandFood, un viaggio sensoriale alla ricerca delle migliori espressioni delle “arti della tavola”, utilizzando una tecnica antica che diventa gioco creativo per regalare ai piatti carattere e sapori insostituibili.

Promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine attraverso la propria società consortile TEF – Territorio Economia Futuro con il brand PordenonewithLove, il festival è realizzato grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia con #iosonofriuliveneziagiulia e con il patrocinio del Comune di Pordenone – Verso Capitale Italiana della Cultura e della Fondazione Friuli, distinguendosi come elegante vetrina di promozione delle eccellenze del Friuli Occidentale, un territorio che, nei saperi della tavola, continua a sorprendere in qualità, inventiva e professionalità.

Caratteristiche che sono state messe in luce nella conferenza stampa di martedì 22 settembre a Pordenone presso la sede della Camera di Commercio, con gli interventi di Michelangelo Agrusti, vicepresidente della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, di Cristiana Basso, vicesegretario generale dell’Ente camerale e vicedirettore di TEF, e di Gabriele Giuga, curatore del programma, accompagnati dalla degustazione del Tiramisù preparato da Gianfranco Cassin, maestro pasticciere presidente di Etica del Gusto, reduce dal Guinness conquistato a Londra lo scorso aprile (Tiramisù più lungo del mondo: 440,58 metri). Un evento importante per la Città ma anche per la Regione – ha sottolineato Agrusti – perché mette in luce il nostro modo di declinare il “food”, valorizzando la civiltà della tavola dell’intero territorio pordenonese, soprattutto pedemontano, vero scrigno di sapori e intelligenze che anche storicamente ha dato al mondo i migliori professionisti del settore, e ancora oggi opera ad altissimi livelli in qualità e innovazione, mettendosi a confronto con altre tradizioni e chef stellati internazionali”.

Protagonisti della kermesse saranno, come sempre, anche i Palazzi nobili e gli scorci del centro storico di Pordenone, dove si svolgeranno gli incontri, degustazioni, convegni e workshop previsti dall’intenso programma del weekend, seguendo le proposte delle varie sezioni: il percorso di cucina a più mani “Punti di vista”, che si annuncia intrigante per la presenza di tre maestri assoluti della tradizione gourmet italiana, gli chef Fabio Tacchella, Sergio Mei e Giorgio Nardelli; poi la “Seduzione vegetale” intorno a ricette creative che mettono in rilevo anche il fattore estetico dei piatti, rispettando equilibri e dimensioni, oltre a consistenze e profumi; e naturalmente l’alta pasticceria delle “Sweet Masterclass” e le degustazioni vinicole, che quest’anno sfidano “l’arte del pairing”, ovvero la sapienza nel trovare i migliori accostamenti tra vino e cibo, partendo dai piatti preparati dagli chef del festival per affinare i vari abbinamenti enologici.

Evento d’inaugurazione venerdì 2 ottobre alle 18.30 in Palazzo Montereale Mantica, con l’ospite d’onore Margherita Granbassi, campionessa di scherma dallo straordinario palmarès e oggi popolare volto della tv, dove è co-conduttrice della puntata domenicale di “Linea Verde”, una delle trasmissioni storiche della RAI, dedicata alla scoperta del territorio e delle tradizioni agroalimentari delle Regioni italiane.

La cifra di prestigio di Pordenone ArtandFood si gioca però anche sul palcoscenico gourmet” internazionale, quest’anno rappresentato dalla presenza di chef stellati, maestri della cucina, figure influenti della del settore enogastronomico e turistico provenienti da Francia, Slovenia, Danimarca e Svizzera. Riflettori puntati dunque sul menu della cena stellata condivisa tra lo chef Stella Michelin e Stella Verde Pierre Caillet dalla Normandia e Stefano Sacilotto di Sostansa nella serata inaugurale, presso il Ristorante Moderno in collaborazione con Christian Giometti (già soldout dopo il lancio in anteprima), e sulla degustazione di alta cucina che chiuderà il festival domenica sera, nelle mani di Janez e Tomaž Bratovž, rinomati chef di Lubiana, tra i più innovativi della capitale slovena, ospiti della prossima Capitale Italiana della Cultura.

E restando in tema di Stelle, il festival consegnerà ad Andrea Canton, chef del Ristorante “La Primula” di San Quirino, storica Stella Michelin del pordenonese (ottenuta nel 1983 e da allora sempre riconfermata), il Premio Pordenone ArtandFood “Una vita, una carriera”, nella cerimonia di sabato 3 ottobre alle 12.30 a Palazzo Montereale Mantica, al termine di un evento che intende mettere nelle mani dei giovani il futuro della ristorazione di qualità: il progetto “Oggi cucino io”, nato dalla collaborazione tra scuola, Coldiretti e Campagna Amica per l’educazione al cibo genuino e nella pratica di preparazioni e servizio “in prima persona”. Dopo una formazione in classe, gli studenti e studentesse di una classe 2^ dell’Istituto Mattiussi, fatta la spesa al mercato di Campagna Amica, sotto la guida dei cuochi Tiziano Trevisanutto e Luca Pancotto prepareranno e serviranno agli ospiti gustosi piatti di stagione.

E proprio in quanto “incubatore” di nuovi talenti della cucina, Pordenone ArtandFood non manca di proporre anche altre occasioni per dare spazio ed entusiasmo ai giovani e giovanissimi, come la Piccola Food Academy, appuntamento dedicato ai bambini a cura dei pasticceri di Etica del Gusto, sabato e domenica mattina (alle 11.00 a Palazzo Montereale Mantica), per mettere le “mani in pasta” e guadagnarsi il Diploma di “Pasticciere del futuro”.

Agli stessi obiettivi si ispira anche il Concorso Pordenone ArtandFood Young riservato agli Istituti scolastici professionali del settore alberghiero in agenda il 13 novembre presso Electrolux Professional, partner dell’iniziativa, che metterà a disposizione le attrezzature di alta gamma della sua sede di Pordenone per le prove di cucina, pasticceria e cocktail, coordinate dal “maestro dei maestri”, il Pastry Legend 2024 Danilo Freguja, e sottoposte alla valutazione di tre Giurie formate da riconosciuti professionisti ed esperti del settore.

Sette le scuole coinvolte, dal Triveneto e non solo: Civiform Soc. Coop. Impresa Sociale di Cividale del Friuli (UD), Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, IAL Scuola Alberghiera di Aviano (PN), Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto (TV), Istituto di Istruzione Superiore Orio Vergani di Ferrara, Scuola di Formazione professionale Lepido Rocco di Lancenigo (TV), Scuola Professionale Dieffe di Valdobbiadene (TV).

Lo stesso pomeriggio poi alle 18.30 tutti i concorrenti, docenti e famiglie parteciperanno alla Cerimonia pubblica di Premiazione a Palazzo Montereale Mantica, con la presenza di un ospite di prestigio, che sarà svelato in prossimità della data.

Per accedere a tutti gli eventi del weekend di Pordenone ArtandFood è necessaria la registrazione e la prenotazione online attraverso la piattaforma https://oooh.events

Sabato 3 e domenica 4 ottobre si potranno prenotare e pagare gli eventi anche al piano terra di Palazzo Montereale Mantica, fino a esaurimento dei posti.

Info, programma e link diretti alle prenotazioni online sono sul sito www.pordenonewithlove.it e sulle pagine Facebook e Instagram @pordenoneartandfood.