Circolo cultura e arti, l’8 marzo Andrea Maggi con “Tutti promossi”

PORDENONE – Quali sono i verbi che ogni studente dovrebbe saper declinare alla perfezione? “Studiare” e “imparare”? Forse ancora prima “iniziare”, “sbagliare” e “migliorare”. Proprio così; se nella vita non si smette mai di imparare, a scuola non si smette mai di iniziare. Sono alcune delle frasi di “Tutti promossi”, l’ultimo libro di Andrea Maggi, che sarà presentato l’8 marzo, alle 18, nella sala Degan della Biblioteca civica.

Promossa dal Circolo della cultura e delle arti, l’iniziativa riguarda un libro in cui si trovano spunti, consigli e segreti “per cavartela in ogni occasione, dal tema di italiano alle interrogazioni, dallo studio a casa alla preparazione degli esami. Imparerai a domare i componimenti di Foscolo con vero spirito da rockstar e a surfare sulle poesie di D’Annunzio.

Ragioneremo insieme su come affrontare al meglio anche gli incidenti di percorso,

fra cui i brutti voti e le difficoltà con i compagni, per guadagnare la fiducia in te stesso e conquistare l’obiettivo più importante: vivere la scuola senza ansie e senza stress, un passo dopo l’altro, fino alla promozione!

A cosa serve la scuola? Come mai bisogna studiare?

Perché rompersi… la testa su tante materie “inutili”? Andrea Maggi, nato a Pordenone, è professore di italiano, storia e geografia nella scuola media. Entrato nel cuore di ragazzi e genitori grazie al docu-reality di Rai 2 Il Collegio, è seguitissimo sui social, dove racconta quotidianamente la sua vita di insegnante a quasi 500.000 follower su Instagram. Prenotazione obbligatoria al 351/8302661, [email protected]