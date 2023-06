Claut ospita la “Gran Fondo Dolomiti Friulane”

CLAUT – Che Claut stia divenendo sempre di più un paradiso per gli amanti della mountain bike non è certo un mistero. E a testimoniarlo ancora una volta, è arrivato negli scorsi giorni l’annuncio di un weekend interamente dedicato alla disciplina: sabato 26 e domenica 27 agosto a Claut si correrà la Gran Fondo Dolomiti Friulane.

L’evento sarà parte integrante del circuito Fvg Mtb Tour: la gara, infatti, sarà valida per l’assegnazione del titolo Italiano Gran Fondo Mtb Avis, che prevede il coinvolgimento di oltre 1200 atleti in cinque gare distribuite su tutto il territorio regionale. I luoghi selezionati non sono casuali, ma sono stati scelti per il loro grande valore turistico: Palmanova, il Collio, la Pedemontana, le Dolomiti Friulane e Lignano Sabbiadoro.

Gli atleti della Gran Fondo Dolomiti Friulane, dopo alcuni chilometri in tracciati allestiti all’interno del centro abitato e lungo i sentieri turistici di Claut, saliranno al Rifugio Pradut percorrendo una strada forestale.

Scenderanno poi a Casera Casavento per risalire la storica Strada degli Alpini ed arriveranno sulla centenaria Forcella Clautana prima di scalare i 1635 metri di Col Tonon e ridiscendere lungo i sentieri del Pradut fino al centro di Claut, completando così un anello di 46 chilometri e 1600 metri di dislivello.

La tappa di Claut prevederà anche la consegna della “maglia gialla”, rappresentativa del Gran Premio Forcella Clautana: il riconoscimento verrà assegnato ai primi due atleti che arriveranno alla Forcella. Il premio vuole commemorare un momento storico del territorio risalente al novembre 1917: all’altezza della Forcella Clautana andarono in scena violenti scontri tra i reparti del Regio esercito e i reparti austro-tedeschi, tra cui i bersaglieri ciclisti.

Nel corso della due giorni di sport ci sarà spazio anche per il divertimento degli atleti non competitivi: il tracciato della Gran Fondo Dolomiti Friulane sarà proposto anche ai ciclo-amatori che vorranno partecipare con le loro e-bike all’evento “Eco E-Bike Dolomiti Friulane”, senza classifica e con partenza ritardata di 15 minuti rispetto agli agonisti. E per gli amatori c’è anche la possibilità di prendere parte alla “Eco MTB Dolomiti Friulane”, che prevede un anello di circa 16 chilometri da ripetere due volte lungo le strade sterrate della Val Settimana.

Le iscrizioni si possono effettuare online dal primo giugno al 25 agosto sul sito www.my.raceresult.com/236188. Per maggiori informazioni i recapiti sono 392 4564242 e 340 5154254, [email protected] e www.polisportivaclaut.it

“Siamo orgogliosi di aver portato a Claut una tappa del Mtb Tour che attraversa tutta la nostra regione” ha commentato l’assessora al turismo Elena Leschiutta. “Questo weekend dedicato allo sport e al divertimento si inserisce in una programmazione più ampia portata avanti dalla nostra giunta ormai da mesi con l’obiettivo di valorizzare la località e attrarre un numero sempre crescente di turisti per ammirare la bellezza mozzafiato di questa valle”.