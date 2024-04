Premi San Marco a Giulia Bongiorno, Marco Borrello e Giovanni Scolari

PORDENONE – La Propordenone ha individuato i tre nominativi a cui verrà consegnato il Premio San Marco 2024 nel corso della prestigiosa cerimonia che avverrà il 25 aprile, festa di San Marco Patrono della città, in municipio. I premiati di quest’anno sono: Giulia Bongiorno, medicina, Marco Borrello, vigile del fuoco e Giovanni Francesco Scolari, manager.

Giulia Bongiorno, nonostante la giovane età, rappresenta un’eccellenza nel tessuto sociale del territorio pordenonese. Si è dedicata alla riabilitazione della spalla, l’articolazione più complessa del corpo umano e a quella oncologica mammaria. In campo professionale è stata tra le prime al mondo a trasferire con successo le sue ricerche nell’ambito medico, applicando le sue formule alla riabilitazione dopo interventi chirurgici.

Grazie alle sue ricerche pionieristiche nell’analisi cinematica del movimento, è riuscita a rendere Pordenone un centro di riferimento riconosciuto a livello internazionale pubblicando negli ultimi due anni più di dieci articoli su riviste scientifiche internazionali di assoluto prestigio

Marco Borrello è componente del Team Usar, specializzato nelle operazioni di ricerca e soccorso di persone sepolte da macerie in caso di crolli di edifici e strutture a seguito di eventi sismici.

Inviato in missione a seguito del sisma che ha colpito la Turchia nel 2023 da più fonti autorevoli è stato segnalato il suo encomiabile comportamento nell’ambito delle ricerche di Angelo Zen, orafo italiano rimasto sepolto sotto le macerie durante il tremendo evento sismico, che ha sconvolto il Sud della Turchia, al confine con la Siria. La professionalità messa in campo e l’elevata competenza e tenacia da lui dimostrate, insieme al contributo di tutto il personale Vigile del Fuoco intervenuto, hanno valso all’Italia il ruolo di coordinamento delle Squadre Usar in Turchia.

Giovanni Francesco Scolari, milanese di origine e pordenonese di adozione è stato il più giovane dirigente Zanussi-Electrolux ed ha ricoperto poi negli anni il ruolo di Ceo di Electrolux Professional nonché ruoli apicali in altre multinazionali del territorio.

Dal 2009 ricopre il ruolo di direttore generale del Polo Tecnologico che guida con visione e determinazione, facendo leva sulla sua profonda conoscenza e sulla sua passione per il futuro. Sotto la sua guida, il Polo ha raggiunto traguardi notevoli, 4 espansioni, l’apertura di altre sedi nel territorio nazionale, l’allargamento delle attività al cluster scienze della vita e l’affermarsi come player di riferimento in regione, contribuendo al progresso e allo sviluppo della nostra comunità.