Cocaina nei portasorprese degli ovetti, denunciato

PORDENONE – I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato uno spacciatore albanese, privo di permesso di soggiorno, sequestrandogli 10 grammi di cocaina e quasi 22.000 € in contanti.

Nell’ambito del controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Pordenone hanno fermato e controllato un’auto, condotta da un cittadino albanese, rinvenendovi – dietro una bocchetta dell’aria – un porta sorpresa (usato da una nota marca di ovetti di cioccolata) con all’interno 7 dosi di cocaina, per un totale di 10 grammi.

Dati gli evidenti indici di spaccio, confermati dal possesso di oltre 2.000 € in banconote di piccolo taglio, le Fiamme Gialle pordenonesi, coadiuvate da una unità cinofila trevigiana, hanno quindi proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, sita in provincia di Treviso, scoprendo, avvolti in 4 pannolini per bambini, gettati, assieme a quelli usati dalla nipotina, nel cestino del bagno, 19.850 €.

Droga e denaro, ritenuto il provento dell’attività criminale, sono stati sequestrati e l’uomo, privo anche di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e spaccio di sostanze stupefacenti.

A 250 anni dalla sua fondazione, la Guardia di Finanza conferma il suo impegno a

mantenere, assieme alle consorelle Forze di Polizia, un saldo presidio di legalità,

contrastando gli illeciti che minano la sicurezza e la salute dei cittadi