di anni 94
Ne danno il triste annuncio la moglie Adriana,
la figlia Anna Maria, i cognati Luisa e Roberto
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno martedì 26 maggio alle ore 15:00
nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie,
ove il caro Francesco giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Lunedì 25 c.m. alle ore 20:30 si reciterà il santo rosario in Santuario.
Seguirà la sepoltura nel cimitero Urbano di Pordenone.
Eventuali offerte da devolvere all’A.I.L.
La famiglia ringrazia tutti coloro che si sono presi cura di Francesco,
in modo particolare a Mariagrazia, Paolo, Wilma, Aldo e le infermiere
del servizio infermieristico domiciliare.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Francesco Piccinin Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo