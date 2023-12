Concerto Sound Cem il 15 al Centro Commerciale Meduna

PORDENONE – Nell’ambito degli eventi natalizi del Centro Commerciale Meduna si tiene oggi, venerdì 15, alle 18 il concerto della scuola di musica SoundCem “Coop. Soc. Onlus, presente in vari comuni del Friuli e del Veneto con un team di docenti qualificati e preparati per l’insegnamento della musica, con laboratori, corsi e progetti appositamente pensati per i bambini, i ragazzi e gli adulti.

Il concerto si tiene nello spazio piano terra piazza A, spazio bimbi.