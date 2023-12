Concerto Voci Bianche di Natale, il 16 all’ex convento San Francesco

PORDENONE – E’ un appuntamento atteso il Concerto Voci Bianche di Natale, in programma sabato 16 dicembre, alle 18, all’ex Convento di San Francesco a Pordenone. L’iniziativa, promossa dal Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone, con la collaborazione dell’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” di Porcia e del Comune di Pordenone, vedrà l’esibizione del Coro “Voci Bianche Salvador Gandino” e Arpe.

Questo, il programma del concerto:

Procession da “ A Ceremony of Carols” di Benjamin Britten

Quem vidistis pastores di L. Panzeri

God rest ye merry, gentlemen – carola inglese tradizionale

Carol of the bells – canto tradizionale ucraino – Arr. di L. Perini

Magico Natale – canto tradizionale popolare

Fantasia di Natale: L’abete di Natale – Venite fedeli – Din Don Dan. Arr. di D. Minoia

Brano d’assieme: Jingle bell rock – testo e musica di J. Beal e J. Boothe

Il coro è accompagnato da:

Al pianoforte: il M° Stefano Scarpel All’arpa: la M° Alice Populin Al flauto traverso: Rachele d’Este Al violoncello: Elena Santarossa.

Allieve di arpa:

Virginia Chiappori C.Salzedo -La desiderade; Greta Fregonese – C. Salzedo – Chanson dans la nouit; Chiara Piovesana – M. Grandjany – Automne. Le ragazze suoneranno in trio.

A. Vivaldi – Largo da “Inverno”

C. Saint- Saëns – Il cigno da “Il Carnevale degli animali”

Traduzionali natalizi – The First Noel e Good King Wenceslas