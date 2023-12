Gea, dal 2024 raccolta plastica settimanale per tutti

PORDENONE – Dal 1 gennaio 2024 la frequenza del servizio di raccolta degli imballaggi in plastica diverrà settimanale per tutti, come avviene già per i cassonetti condominiali dallo scorso settembre, da quindicinale qual era.

Questo suggerisce la revisione di alcuni servizi come l’ecomobile serale, che terminerà la propria attività: previsto per coprire la settimana in cui non era attiva la raccolta della plastica, risulterebbe superfluo.

Allo stesso modo terminerà l’econavetta che serviva il centro storico.

Sarà invece implementato il servizio mattutino dell’ecomobile riservato alla raccolta dei rifiuti pericolosi, che verrà arricchito di fermate in più presso alcuni quartieri prima non serviti (Sacro Cuore, Torre, Via Bassano Rorai, quest’ultima sarà fruibile da quando terminerà il cantiere).

Si ricorda che ciascun utente residente a Pordenone per conferire rifiuti pericolosi può servirsi di qualsiasi postazione dell’ecomobile.