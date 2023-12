Concorso Finanza-Paff! per nuove mascotte Fiamme Gialle

PORDENONE – La Guardia di Finanza di Pordenone e il PAFF! – International Museum of Comic Art hanno indetto un concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado dal titolo “Guardia di Finanza a fumetti. Crea le mascotte delle specialità della Guardia di Finanza per celebrare i suoi 250 anni a servizio della legalità economico-finanziaria”.

Il concorso è diviso in tre sezioni, per ciascun ordine e grado scolastico: gli elaborati dovranno pervenire entro il 29 febbraio 2024. L’obiettivo è la creazione di mascotte dedicate alle diverse specialità della Guardia di Finanza, dai “baschi verdi” al servizio aeronavale, dal soccorso alpino agli atleti e alle atlete delle Fiamme Gialle, passando, naturalmente, per il servizio ordinario e tutte le sue declinazioni.

Ogni partecipante potrà sottoporre un massimo di due elaborati.

Le opere pervenute saranno sottoposte al giudizio della giuria, che sarà composta dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone, Colonnello Davide Cardia, dal vicepresidente e della tesoriera dell’Associazione Vastagamma, rispettivamente Emanuele Barison (disegnatore di Zagor, Tex e Diabolik) e Silvia Moras (responsabile del museo permanente dell’arte sequenziale del PAFF!), dal responsabile didattica e formazione del PAFF!, Francesco Matteuzzi, e da un militare della Guardia di Finanza.

I premi consistono in buoni per attività didattiche proposte dal PAFF! e biglietti omaggio per l’accesso alle mostre temporanee e permanente. La cerimonia di premiazione è in programma il 24 maggio 2024 al PAFF! in occasione dell’inaugurazione della mostra degli elaborati all’interno dell’esposizione dedicata ai 250 anni della Guardia di Finanza.