Concorso Internazionale Città di Porcia, ammessi in 10 alla semifinale

PORDENONE – Dopo la mancata edizione 2020, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, lunedì 8 novembre ha preso il via la 31° edizione del Concorso Internazionale “Città di Porcia”, che quest’anno è dedicata al corno come da rotazione quadriennale che vede alternarsi tutti e quattro gli strumenti che compongono il mondo degli ottoni: tromba, trombone, tuba e corno. Nella Prova Eliminatoria i concorrenti si sono confrontati su due pezzi obbligatori: En Forêt op. 40 di Eugène Bozza e la Sonata n. 2 di Luigi Cherubini.

10 sono i concorrenti ammessi alla fase Semifinale: gli italiani Brusini Stefano, Fait Achille e Mattioli Francesco, i coreani Kim Jaeyi e Koh Youngjong, il colombiano Lopez Morales Jhon Kevin, lo spagnolo Miranda Castells Martì, il francese Reydellet Charles, il brasiliano Santos Freitas Da Silva Felipe e la giapponese Sugawa Inori, al momento l’unica donna a contendersi il Premio.

Nella Semifinale i concorrenti si confronteranno su brani d’obbligo accompagnati al pianoforte dai maestri Marco Cadario e Loris Di Leo: Lied e Humoresque di Leone Sinigaglia, la Sonata in mib op. 101 di Edwin York Bowen, un pezzo a scelta tra Sea Eagle for Solo Horn di Peter Maxwell Davies, Concert Étude for Solo Horn di Esa Pekka Salonen, maggiormente conosciuto per essere uno tra i direttori d’orchestra più celebri al mondo, e Appel Interstellaire tratto da Des Canyons aux Étoiles, ampio lavoro orchestrale in 12 movimenti del compositore francese Olivier Messiaen, padre della musica moderna.

La Semifinale si terrà mercoledì 10 Novembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00. A conclusione delle prove la Giuria internazionale costituita da Javier Bonet (Spagna), Kristina Mascher-Turner (USA/Lussemburgo), Corrado Saglietti (Italia), Frank Lloyd (Gran Bretagna), Markus Maskuniity (Finlandia) e Will Sanders (Olanda) e presieduta dall’italiano Guido Corti decreterà i cinque finalisti che giovedì 11 novembre si sfideranno nella Finale con il pianoforte.

La gara terminerà sabato 13 Novembre alle ore 20.30 al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone con un concerto che vedrà i tre finalisti sfidarsi sul palco del Verdi per conquistare il primo premio, accompagnati dalla FVG Orchestra diretta dal M° Massimiliano Caldi.

Tutte le prove che si svolgono presso il Ridotto del Teatro G. Verdi di Pordenone sono aperte al pubblico. Anche quest’anno è possibile seguire tutte le fasi del Concorso in diretta streaming al sito www.musicaporcia.it.