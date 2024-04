Confermato per l’anno 2024/2025 il contributo comunale per il servizio nido

PORDENONE – L’Amministrazione comunale gestisce in forma diretta due asili nido, “L’Aquilone” di via General Cantore a Torre e “Il Germoglio” di via Auronzo, che accolgono complessivamente circa 100 bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Tali strutture non riescono però a soddisfare tutte le richieste delle famiglie residenti in città che necessitano del servizio nido.

Per questo, il Comune viene incontro a tali famiglie consentendo loro di frequentare un nido privato accreditato ed erogando un contributo con riduzione della retta mensile.

​La Giunta, venendo incontro alle necessità concrete delle famiglie, ha deliberato che, per quelle che già beneficiano di un contributo comunale e che hanno presentato domanda di riconferma per l’anno educativo 2024/2025, quel contributo sarà mantenuto.

Inoltre, compatibilmente con le risorse di bilancio, saranno erogati nuovi contributi a favore dei nuclei famigliari che risiedono in questo comune e che sceglieranno per i propri bimbi un servizio nido accreditato, garantendo quel contributo fino al termine del ciclo educativo.

Esso sarà calcolato, rispondendo a vari parametri, sulla base dell’ISEE del nucleo familiare e dell’orario di utilizzo del servizio nido (mattina, pomeriggio o intera giornata).