Lavori di ristrutturazione Centro Giovani via Pontinia

PORDENONE – ​Iniziano i lavori di ristrutturazione del Centro Giovani di via Pontinia che, oltre a restituire all’intero quartiere la biblioteca Jolanda Turchet rinnovata, regaleranno ai nostri ragazzi degli spazi moderni, attrezzati, più ampi e funzionali. Per consentire lo svolgimento dei lavori, il Centro rimarrà chiuso al pubblico fino alla fine dell’estate, ma tutte le attività per i ragazzi saranno trasferite al Centro Giovani di Largo Cervignano. Quest’ultimo sarà aperto quindi dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:30.

​L’obiettivo di tale progetto è quello di integrare le attività della biblioteca di quartiere con quelle del Centro Giovani, per accrescere lo scambio intergenerazionale e per stimolare nei ragazzi una certa curiosità e interesse. I lavori porteranno alla realizzazione di una sala polifunzionale che potrà essere utilizzata sia dagli utenti della biblioteca che dai ragazzi, in modo che questi ultimi possano essere coinvolti più facilmente nelle iniziative della biblioteca. Insomma uno spazio educativo e socializzante per i cittadini di tutte le età che per le iniziative del quartiere.

​Questo progetto si inserisce tra i numerosi interventi che il Comune di Pordenone sta realizzando nel quartiere di Rorai, soprattutto per rendere più sicuri e fruibili gli spazi del complesso di via Aprilia, 2 e di via Pontinia.

Tra gli interventi, finanziati dal progetto PINQuA, è prevista la realizzazione di una piastra polivalente con campo da basket e percorso ginnico su un parco di proprietà comunale in stato di abbandono, un mercato settimanale di quartiere con prevalenza di prodotti a Km zero e la riqualificazione dell’area verde per il gioco.

​

Inoltre il Comune, al fine di valorizzare il medesimo contesto urbano, intende a breve realizzare un campo da calcetto in erba sintetica con adeguata recinzione e illuminazione, oltre ad un’area attrezzata con pavimentazione drenante a servizio del campo da gioco. Infine saranno eliminate le barriere architettoniche presso i percorsi pedonali esistenti e sistemata un’area verde.