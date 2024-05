Porcia, sabato 18 l’evento “La via della Torre”

PORCIA – Sabato 18 maggio, lungo tutta Via Marconi in centro storico a Porcia si terrà l’evento “La via della Torre “. Il nome rimanda alle suggestioni della “Via della seta”, percorso ricco di attività commerciali e scambi culturali.

Ed è per questo stesso motivo che quasi tutti i commercianti di via Marconi a Porcia e anche qualche altra realtà, si sono uniti per dar vita ad una giornata in cui scoprire le peculiarità di ogni negozio.

Passeggiando lungo tutta via Marconi chiusa al traffico, dalle 10.00 alle 19.00 potrete trovare libri, articoli esoterici, esposizione d’arte, oggettistica per la casa, abiti su misura e accessori, fotografia, consulenze alimentari, letture e laboratori per bambini, trucca bimbi, tessuti per la casa, gelato artigianale, intrattenimento musicale e molto altro! Una giornata all’insegna dell’artigianato, della qualità e del divertimento.