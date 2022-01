Confindustria AA: Covid, sul territorio al servizio dei cittadini

PORDENONE – Sono molteplici le articolazioni delle attività a tutela della popolazione – che si affiancano a quelle effettuate dal servizio sanitario locale e regionale – nate su impulso e, in taluni casi, primo coordinamento e organizzazione di Confindustria Alto Adriatico per proteggere lavoratori e cittadini dall’incalzare della pandemia.

Ricordiamo in tal senso l’istituzione di hub vaccinali disseminati sul territorio e l’attuazione di importanti presidi, in questo caso mobili, che consentono di affiancare gli operatori della sanità pubblica garantendo loro un supporto concreto e/o di raggiungere aree montane e pedemontane con buona rapidità. Gioca un ruolo essenziale in questa partnership, assieme alla Cooperativa dei Medici di Base del Friuli Occidentale, la Croce Rossa Italiana (sezione di Pordenone) i cui volontari, nei giorni scorsi, nell’ambito delle attività sul territorio propiziate proprio dall’accordo perfezionato con gli altri partners, si sono mossi in soccorso della 101enne Sofia e di una 86enne, entrambe di Pordenone.

«Ci hanno contattati – racconta il Presidente della sezione pordenonese, Giovanni Antonaglia – ci hanno contattati e nell’arco di 48 ore l’equipe composta da Gabriele Tommasi, medico e da Chiara Cara, infermiera, è intervenuta e tutto è andato per il meglio». Secondo Antonaglia, situazioni analoghe a queste in attesa di intervento, sono alcune centinaia. «Ci stiamo coordinando con ASFO – ha aggiunto – per poter essere utili se, dove e quando serve e servirà».