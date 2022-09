Confindustria AA e Pnlegge, perchè “cultura è impresa”

PORDENONE – Pordenonelegge è l’evento culturale di riferimento del Nord Est d’Italia. Vanta importanti relazioni con altri festival, collaborazioni con eventi internazionali e gioca un interessante ruolo di palcoscenico per autori famosi e scrittori emergenti. È un consolidato segno distintivo del territorio pordenonese, anche a livello internazionale.

Per coinvolgere la comunità in un dialogo sugli attuali scenari sociali, Confindustria Alto Adriatico, Alto Adriatico Energia, Fondazione ITS Alto Adriatico e Fondazione CRO Aviano Onlus propongono sette incontri: autori, giornalisti, rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura e delle scienze approfondiranno i temi di attualità individuati dal sistema imprenditoriale per un dialogo aperto e profondo sugli aspetti che caratterizzano la nostra società.

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2022 ORE 19:00

Pordenone | Auditorium della Regione

L’avvenire della memoria. Raccontare l’impresa per stimolare l’innovazione. Incontro con Antonio Calabrò. Presenta Piercarlo Fiumanò

Evento in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico e Fondazione ITS Alto Adriatico

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 ORE 15:00

Pordenone | Sala Convegni Confindustria Alto Adriatico (accesso da passerella pedonale di Via Borgo S. Antonio, 17)

Premio Letteratura d’Impresa. Incontro con Antonio Calabrò, Chiara Alessi, Luigi Garlando, Veronica Galletta, Francesco Vena, Emiliano Maria Capuccitti e Fulvia D’Aloisio

Evento in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico, Fondazione ITS Alto Adriatico e Festival Città d’Impresa di Vicenza

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 ORE 18:30

Pordenone | Capitol

Il Mostro. Incontro con Matteo Renzi. Presenta Michelangelo Agrusti

Evento in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico

VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 ORE 21:30

Pordenone | Spazio Piazza della Motta

Le catene della destra. Incontro con Claudio Cerasa. Presenta Michelangelo Agrusti

Evento in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico

SABATO 17 SETTEMBRE 2022 ORE 10:00

Pordenone | Spazio Parco Galvani

Infinitamente piccolo, infinitamente grande. Io, la nanomedicina e la vita intorno. Incontro con Mauro Ferrari

Evento in collaborazione con Fondazione CRO Aviano Onlus

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 ORE 11:00

Pordenone | Spazio Parco Galvani

Il grande albero della biodiversità. Incontro con Telmo Pievani

Evento in collaborazione con Alto Adriatico Energia

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 ORE 17:00

Pordenone | Spazio Parco Galvani

Guerra infinita. Quarant’anni di conflitti rimossi dal Medio Oriente all’Ucraina. Incontro con Lorenzo Cremonesi. Intervista di Elena Testi

Evento in collaborazione con Confindustria Alto Adriatico