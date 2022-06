Continuano lavori asfaltatura a Vallenoncello

PORDENONE – Continuano gli interventi di riqualificazione nel quartiere di Vallenoncello, in previsione da lunedì 27 giugno 2022 le lavorazioni di asfaltatura di via Vallenoncello dalla curva con via Chiesa di Vallenoncello fino a via Brugnera.

Le lavorazioni avranno durata di circa due settimane; nella prima settimana verranno eseguiti gli interventi di fresatura, ricariche asfalto di sottofondo e messa in quota chiusini, mentre la seconda settimana sarà dedicata alla stesa del manto d’usura finale.

Durante i lavori sarà garantita la circolazione, i disagi saranno contenuti e limitati ai restringimenti della carreggiata in avanzamento con il cantiere e all’interdizione temporanea della sosta.

Il transito veicolare sarà momentaneamente interdetto nell’intersezione di via Montebelluna per il tempo necessario ad eseguire le lavorazioni di messa in quota dei chiusini e di stesa dell’asfalto.