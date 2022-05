Contributo di sostentamento per i profughi ucraini

PORDENONE – I profughi dell’Ucraina in fuga dalla guerra che hanno presentato la domanda per ottenere il permesso di soggiorno per una protezione temporanea o che hanno trovato una sistemazione autonoma anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti, possono richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri figli, per i minori di cui si ha tutela legale.

La domanda va inoltrata servendosi del modulo della piattaforma online predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile all’indirizzo https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it, disponibile in tre lingue, italiano inglese e ukraino. Bisogna disporre del Codice fiscale, di un cellulare e una email.

Il decreto prevede l’erogazione di 300 euro al mese per gli adulti e 150 euro per i minori.

Il sostegno puó essere richiesto entro il 30 settembre 2022 e viene riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata

sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno.