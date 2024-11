Cucina di Pnwithlove a Lubiana con lo chef Carlo Nappo

PORDENONE – Nel mese di novembre si rinnova l’appuntamento con la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, manifestazione promossa dal Ministero degli Esteri attraverso gli istituti Italiani di Cultura e le rappresentanze diplomatiche presso le più importanti città e capitali in diversi Paesi. Proprio in questa occasione TEF-Territorio Economia Futuro, Società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con il marchio PordenonewithLove, presenterà mercoledì 20 novembre presso il Ristorante del Vander Hotel di Lubiana, in partnership con gli uffici dell’ICE della capitale slovena, un evento di promozione del Friuli Occidentale a tavola, grazie a Pordenone ArtandFood, il raffinato festival del gusto (tenutosi con pieno successo dal 4 al 6 ottobre scorsi) e vetrina delle eccellenze eno-gastronomiche di quest’area, intese come professionalità, materie prime e innovazione.

La cena sarà firmata da Carlo Nappo, brillante, dinamico e quotato Chef Patron del “Podere dell’Angelo” a Pasiano di Pordenone, una lussuosa oasi nel verde dove assaporare il meglio della sua creatività gourmet, declinata attraverso tre irrinunciabili ingredienti: Materia Anima Cuore.

Nelle parole di Silvano Pascolo, membro della Giunta della CCIAA di Pordenone-Udine, che rappresenterà l’Ente a Lubiana, si rimarca infatti come Pordenone ArtAndFood sia «un progetto che punta a mettere al centro, prima di tutto, le persone che “fanno la differenza”, quelle senza le quali non si potrebbero apprezzare prodotti e preparazioni – come i rinomati chef, i produttori e i professionisti dell’enogastronomia – ma anche quelle aperte alla conoscenza e all’esperienza, per apprezzare al meglio quanto i “saperi” della tavola sanno offrire. Puntando su qualità, sapori ed equilibrio, la rassegna mette in luce esempi di coraggio e di misurata follia che rendono la Destra Tagliamento un territorio unico, come uniche sono le persone che lo abitano e lo vivono».

Ricco di prodotti di stagione, originali abbinamenti e sapori legati al territorio il menu-degustazione di questa “serata pordenonese”. Si parte con l’Aperitivo del Podere: Spugna di barbabietola con marmellata e acciuga, Oliva caduta dall’albero, Burro salato, accompagnati dalla Ribolla Gialla spumantizzata dell’Azienda agricola Borgo Veritas. Per antipasto, due piatti che portano direttamente in Friuli: l’Omaggio al Frico Friulano, abbinato al Pinot Grigio ramato “Case Sugan” dell’Azienda agricola San Simone, e le Cappesante di Marano con crema di patate alla liquirizia e crumble di pistacchio, con la Ribolla Gialla DOC Friuli Colli Orientali di Piera Martellozzo.

Passando ai primi, sarà in tavola il Riso Riserva San Massimo con porcini freschi e la loro polvere e gamberi rossi, abbinato a al Pinot Bianco DOC Friuli 2022 dell’Azienda agricola Le Monde, e a seguire Fusillone di pasta fresca con zucca, cinghiale e salsa al Montasio della latteria di Visinale di Pasiano, con il “Rigole Rosso” dell’Azienda agricola Tomasella. Per secondo, chef Nappo propone la Piovra con radicchio di Treviso e melograno, insieme all’etichetta “Doi Raps” dell’Azienda agricola Russolo, infine, per dessert, una Mousse ai due cioccolati, abbinata al Refosco chinato dell’Azienda agricola Fossa Mala.

Carlo Nappo, nato nel 1986, è uno degli chef di punta dell’area pordenonese. Più volte descritto come un “imprenditore irrequieto”, esigente con sé stesso e con tanti grandi sogni da realizzare, vanta una pluriennale esperienza maturata lavorando accanto a noti cuisinier italiani e francesi, come Lionello Cera, Gennaro Esposito, Enzo De Pra e Henry Chenot.

Per restare sempre aggiornati su Pordenone ArtandFood, sono attive le pagine social del festival su Facebook e Instagram @pordenoneartandfood