Dado Concept, evento solidarietà a sostegno Le Petit Fort

PORDENONE – Anche quest’anno Dado Concept ha organizzato il suo tradizionale evento aziendale con la partecipazione di clienti, fornitori e amici a scopo benefico.

L’evento, realizzato con il supporto di partner locali e non, ha riscosso grande partecipazione e ha permesso di raccogliere 3.500 euro, destinati a sostenere le attività dell’associazione Le Petit Port – Fondazione Pediatrica Pordenone Onlus. Le Petit Port è una realtà no-profit nata nel 2010 a Pordenone, che si occupa di supportare i bambini e le famiglie nei contesti pediatrici e ospedalieri.

«Da anni crediamo nel valore della solidarietà e nel sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per il benessere della comunità e del nostro territorio», commentano Michela Dolciotti e Marco Dazzan della Dado

Concept.

«Siamo molto orgogliosi che i nostri clienti ed i nostri fornitori, con la loro solidarietà, abbiano restituito

qualcosa al nostro territorio e che queste serate creino rete lavorativa e di valori sociali condivisi».

L’impegno di Dado Concept non si ferma qui: è già in programma il prossimo evento aziendale, che verrà svelato nei prossimi giorni. Restate connessi per scoprire le future iniziative e continuare a fare del bene