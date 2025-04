Della Toffola (FdI), Pordenone città felice “creiamo le condizioni per la crescita”

PORDENONE – “Pordenone è una città felice perché è una città che realizza i desideri e i sogni dei suoi cittadini e di chi sceglie di investire qui. Per continuare a farlo, serve un’amministrazione che non sia dirigista o pianificatoria, bensì che crei le condizioni affinché le attività economiche e commerciali possano svilupparsi naturalmente”.

E’ quanto sostiene Mario Della Toffola (FdI), candidato al Consiglio Comunale alle elezioni del 13 e 14 aprile.

“Un esempio concreto? La valorizzazione di Corso Garibaldi, un asse strategico che, unito a Piazzetta Cavour e Corso Vittorio Emanuele, è il cuore pulsante del commercio locale. Immaginiamolo come un “Corso Fiorito”, con lampioni storici arricchiti da portafiori in stile nord-europeo, per rendere il bello naturalmente accogliente e migliorare l’attrattività della città.

La bellezza non è l’unica soluzione, ma è un passo per rendere Pordenone sempre più viva, attrattiva e accogliente. Un’amministrazione funzionale alla crescita significa favorire le condizioni giuste per lo sviluppo, senza imporre vincoli inutili”.