Disagio su linea trasporto Tpl Fvg. Segnalazione di una lettrice

Riceviamo dalla lettrice Benedetta Quarta e pubblichiamo.

“Buongiorno, vorrei segnalare un grave disagio legato alla linea di trasporto TPL FVG. Oggi (9 dicembre), in base ai nuovi orari pubblicati sul sito, presenti anche sull’app e nelle fermate, sarebbe dovuta transitare la linea P20 diretta a Piancavallo. Diverse persone sin dalle 8 di mattina erano ferme presso le varie soste per attendere il bus che però non è mai passato.

È assurdo come l’app faccia acquistare i biglietti per una linea che a detta degli autisti non esiste e che mai sarebbe passata. Le altre persone con me compresa abbiamo acquistato un biglietto per una linea che non esiste e che abbiamo atteso al freddo invano pagando per un servizio che è stato pubblicizzato ma che non riceveremo.

È vergognoso come nel 2023 con tutta la tecnologia a disposizione si prendano in giro i clienti ed i turisti in questo modo quando una semplice comunicazione su sito o app sarebbe stata sufficiente per impedire questo disservizio. Spero che questa segnalazione sia resa pubblica tramite un vostro articolo per fare in modo che tali disagi, che a detta di un autista sono piuttosto frequenti, non si ripetano più”.