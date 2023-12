Spettacolo “In…comunicabilità” il 13 all’Operaia

PORDENONE – Festa di Natale in palcoscenico per il “Punto ascolto anziani” della Storica Società Operaia di Pordenone, che è ripartito a pieno ritmo nel 2023 coinvolgendo con entusiasmo il gruppo delle “Ragazze del Primo Novecento+uno” (ovvero l’unico uomo iscritto al circolo), nell’ambito dei progetti di invecchiamento attivo realizzati in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pordenone, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Coop Alleanza 3.0 e in collaborazione con Aifa e Auser.

Mercoledì 13 dicembre alle 18.00 (ingresso libero) nel Convento di San Francesco, per il Natale a Pordenone, la libera Compagnia “Le Varie…Eté” riprenderà infatti, a grande richiesta, lo spettacolo

“In…comunicabilità”, briosa pièce costruita grazie ai laboratori di teatro ed espressività condotti dai tutor Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani, coadiuvati da Donatella Cuccaro.

Anna Maria Carnevali, Adriana Cian, Natalina D’Andrea, Venera Di Bella, Nely Felet, Ines Maria Gazzola, Angela Lespini, Maria Lorenzi, Maria Carla Maccario, Lidia Pagnucco, Luigina Sera e Giorgio Saccorotti sono pronti a rimettersi in gioco di fronte al pubblico in una serie di scene dedicate al tema dell’uso improprio dei media e dei mezzi di comunicazione, pratica che conduce inevitabilmente all’isolamento e alla crescente disgregazione dei rapporti umani. Siparietti di cordiali realtà “familiari” saranno oggetto di confronto fra la “voce della coscienza” e il lato oscuro della tecnologia informatica.