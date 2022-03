Donne protagoniste: Quattro passi insieme, il 9 marzo a Porcia

PORCIA – Mercoledì 9 marzo alle ore 18.00, al Casello di Guardia, verrà presentato la guida “Quattro passi insieme: percorsi in Friuli occidentale, sostenibilità e donne che hanno aperto la strada”, curata da Lorenzo Cardin e Paola Dalle Molle e arricchita con illustrazioni di Giulia Bozzola (editore Comunicare); introdurrà l’evento Franca Benvenuti, curatrice della rassegna Donne Protagoniste.

Camminare, passeggiare, respirare l’aria dei boschi, attraversando spazi urbani lungo percorsi pieni di bellezza: la Guida prevede 18 percorsi, illustrati da belle immagini, idealmente legati agli obiettivi indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu per la sostenibilità del Pianeta e del nostro futuro.

Camminare e pensare insieme, una pratica filosofica antica, diventa oggi l’impegno per la salvaguardia dell’ambiente che ciascuno di noi può mettere in campo ogni giorno con una nuova consapevolezza, gli autori infatti vogliono ricordarci che nel secondo millennio abbiamo il dovere di impegnarci in prima persona per la salvaguardia del nostro pianeta.

Interessante dal punto di vista storico la scelta di accompagnare le indicazioni dei cammini con la breve storia di alcune figure di donne lavoratrici del nostro passato, spesso trascurate e dimenticate dalla Storia: donne che con il loro coraggio hanno avuto il merito di tracciare il cammino dell’emancipazione femminile proprio percorrendo sentieri che ancora esistono.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Fidapa, (sezione di Pordenone) che ha sostenuto questo progetto editoriale e l’Utle di Porcia.

Franca Benvenuti