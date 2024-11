“Echi di vita spezzate”, evento Fidapa il 21 novembre

PORDENONE – Trae origine da un libro edito dalla Rizzoli, scritto dalla giornalista Serena Dandini e da Maura Misiti ricercatrice e attivista. Nato come un progetto teatrale sul femminicidio, si presenta come una sorta di antologia di monologhi nel solco della più famosa antologia di Edgar Lee Master “SpoonRiver”. I testi attingono dalla cronaca e dalle indagini giornalistiche. Si tratta di fatti realmente accaduti che si presentano come dei lunghi epitaffi, delle testimonianze postume di donne che hanno perso la vita per mano di un amico, un compagno, un amante o un ex.

Questo libro non solo ha avuto un grande seguito come lettura ma anche come “sequela infinita” di eventi teatrali in Italia ed all’estero che hanno visto nella veste di voci recitanti delle personalità femminili di alto profilo, desiderose di fare riflettere sulla triste realtà della violenza sulle donne e dei femminicidi affinché governo e istituzioni legiferino in materia di prevenzione, contrasto e protezione delle donne. Quando l’associazione Fidapa Pordenone alla quale mi onoro di appartenere, attraverso la sua presidente avv.MorenaCristofori, mi ha coinvolta per ricordare la Giornata contro la violenza sulle donne, ho pensato di proporre quest’opera perché nella sua immediatezza espressiva risulta asciutta e antiretorica, non moraleggiante eppure di grande valore etico. Il recital si svolgerà il 21 novembre alle 17 nel salone della Casa del Mutilato di piazza XX settembre a Pordenone.

La mia scelta di interpellare 10 socie Fidapa, come voci recitanti, è simbolica, in quanto intende riflettere il numero elevato di donne vittime di violenza mentre noi le loro voci, ormai spente, vogliamo estenderle e rimandarle affinché non si estinguano del tutto!

Il nostro dunque sarà un linguaggio poliforme, corale, ora drammatico ora leggero, che usa toni ironici e grotteschi propri della scrittura della Dandini. Le 10 magnifiche “voci recitanti” hanno aderito con slancio e convinzione a questo piccolo, grande, progetto.

42 minuti e 13 secondi il tempo complessivo di lettura dei testi, più la parte musicale, 20 minuti circa, con le bravissime Chiara Lo Presti ed Elena Corazza, accompagnate dal valente maestro Alberto Ravagnin. Le cantanti interpreteranno due canzoni dedicate all’argomento e due celebri che abbiano il quid pur essendo delle appassionate canzoni d’amore. Il recital è organizzato dalla Fidapa Pordenone con il patrocinio del Comune di Pordenone e la collaborazione dell’Associazione Panorama Aps.

Giovanna Calvo Di Ronco