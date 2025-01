Elezioni comunali, il centro sinistra con il campo largo punta su Nicola Conficoni

PORDENONE – Ieri sera, 2 gennaio, nella sede del Partito Democratico di Pordenone si è tenuta la prima riunione delle forze politiche alternative al centrodestra cittadino, alla presenza del candidato sindaco Nicola Conficoni.

Oltre al PD, rappresentato dal segretario provinciale Fausto Tomasello e dal segretario cittadino Alessandro Genovesi, erano presenti il Bene Comune, con la consigliera comunale Lucia Cibin e i membri della segreteria politica Massimo De Mattia, Chiara Sartori e Laura Sartori; Italia Viva con i membri della segreteria provinciale Loris Zancai e Nadia Rivaletto e il Movimento 5 Stelle, con la consigliera comunale Mara Turani e il cordinatore del gruppo cittadino Marco Grilli.Tutte le forze politiche hanno espresso, previ i formali passaggi nei rispettivi gruppi politici da fare nei prossimi giorni, la volontà di formare al più presto una coalizione larga e unitaria che possa essere competitiva alle imminenti elezioni comunali. Inoltre è stata ribadita l’unanimità sul nome di Nicola Conficoni come unico candidato sindaco possibile per la coalizione.

“Ieri abbiamo finalmente dato concretezza al nostro progetto politico – afferma il segretario cittadino PD Alessandro Genovesi – riunendo partiti e liste civiche che non si riconoscono negli ultimi 8 anni di amministrazione comunale. Riteniamo sia un ottimo punto di partenza – continua Genovesi – e già nei prossimi giorni inizieremo a condividere idee e riflessioni per giungere al più presto a un programma condiviso che possa finalmente far cambiare verso a Pordenone. Insisteremo in ogni caso fino all’ultimo momento utile per ampliare ulteriormente la coalizione in modo da essere ancora più competitivi: restiamo aperti al contributo di tutti, a cominciare da La Civica di Marco Salvador con cui in questi anni abbiamo condotto comuni battaglie all’opposizione”.