Estate a Pordenone, 300 appuntamenti per vivere la città

PORDENONE – È stata presentata l’Estate a Pordenone, attesissima rassegna che si terrà in città dal 21 giugno al 15 settembre 2024. Sono ben 300 gli appuntamenti in calendario, con eventi diffusi nelle piazze, nei parchi, tra le vie del centro e nei quartieri, che coinvolgeranno anche biblioteche, teatri, musei, chiese e numerosi locali della città.

Ancora una volta Pordenone si conferma come polo d’attrazione di prim’ordine per gli eventi, la musica, la cultura e l’intrattenimento, oltre che come punto di riferimento nazionale per i grandi concerti.

Questa rassegna è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Regione FVG, di Sviluppo e Territorio e del The Great Distretto e può contare sul sostegno di numerosi enti e partners del territorio.

«L’estate pordenonese – afferma l’assessore alla cultura e grandi eventi Alberto Parigi – racchiude in sé tanti elementi di qualità: i grandi concerti con le star del panorama nazionale e internazionale (dalle leggende del rock ai nuovi artisti amati dai giovani), il teatro per grandi e piccoli, il cinema sotto le stelle, i prestigiosi festival musicali. E poi le mostre e i laboratori museali, le visite guidate alla Pordenone che non t’aspetti, le attività in biblioteca, lo sport nei parchi, le partite degli Azzurri sul maxischermo. E tanto altro ancora».

​

«Pordenone è una città di provincia con delle dinamiche metropolitane che offre delle straordinarie opportunità e un grandissimo numero di eventi – sottolinea il sindaco Alessandro Ciriani –. Una città che per tre mesi diventa essa stessa vivace palcoscenico, coinvolgendo il centro storico e i quartieri, piazza XX Settembre e tante altre piazze, i parchi e le aree periferiche su cui stiamo ponendo i riflettori e a cui stiamo dando nuova luce. Un contenitore d’aggregazione straordinario che mira a soddisfare i gusti di un pubblico eterogeno, che viene anche da fuori provincia e regione. Una kermesse che può contare su un frizzante tessuto associativo cittadino, sulla regia e sul sostegno del Comune di Pordenone, di partner pubblici e privati».

​

«Ricchissimo è anche il calendario delle manifestazioni sportive che si terranno durante l’estate – sottolinea l’assessore allo sport Walter De Bortoli. – Pordenone possiede una vivacità sportiva invidiabile, che traduce l’attività straordinaria di centinaia e centinaia di associazioni attive in città che non si fermano nemmeno durante i mesi estivi ma che, invece, amano organizzare eventi che coinvolgano sportivi e appassionati di tutte le età. E, in questo, Pordenone non può che sostenere il loro entusiasmo e i loro grandi risultati».

In termini di cultura e turismo, l’Estate a Pordenone rappresenta per la città un grande investimento, che viene ripagato dal numero sempre più alto di visitatori, tra giugno e settembre. Infatti nei mesi estivi del 2023 sono state registrate ben 138 mila presenze. Per superare quelle cifre, quest’anno la nostra città si spinge oltre e propone un programma degno di una Pordenone candidata a capitale della cultura. A tutti quindi – pordenonesi, visitatori e turisti – diamo il benvenuto e …si apra il sipario!

​

La kermesse si apre il 21 giugno alle 21.30 con il concerto gratuito dei Neri per Caso all’esterno del Teatro Verdi.

I LUOGHI

Numerose le location che anche quest’anno ospiteranno gli eventi. Presso l’ex Convento di San Francesco si terranno concerti in acustica, spettacoli culturali e concorsi di canto. Qui il 29 e 30 giugno si terrà lo “Young corner”, una music competition per i giovani gruppi emergenti del nostro territorio. Al Teatro Verdi e in Piazzetta Pescheria si potrà assistere alle Music Nights e all’Open Jazz, grandi serate di teatro e musica.

In Piazza della Motta ci sarà uno spazio dedicato ai più piccoli con Scena bimba, in collaborazione con Ortoteatro e la Scuola Sperimentale dell’Attore. Questa storica cornice ospiterà anche il Festival del Folklore Giovanile regionale. In Piazza Risorgimento si terrà la rassegna “Una fontana di note” con serate dedicate alla musica napoletana, spagnola, al latin jazz e ai Dire Straits. Piazza XX Settembre diventa Arena Fondazione Friuli, punto focale degli eventi in centro città.

Qui sarà installato il maxi schermo su cui poter vedere tutti assieme le partite che l’Italia disputerà agli europei 2024. In piazza avranno luogo anche spettacoli di magia, folklore e un concerto di musica anni ’80. Dal 21 al 23 giugno il Festival Piano City proporrà i concerti gratuiti di grandi pianisti di fama internazionale come Edouard Ferlet, Hanna Shybayeva e Uri Caine in piazzetta San Marco e Piazza XX Settembre. Nella rassegna pianistica, altri 80 concerti si terranno in 23 location della città, mentre 11 pianoforti saranno installati in tutto il centro storico per consentire a chiunque di potersi esibire liberamente.

Tanta musica anche al Parco San Valentino, cornice naturale per i grandi concerti dell’estate: Rival Sons, Placebo, Alice Cooper e Nightmare Party per il Pordenone Blues Festival e Mr Rain, Kid Jugi, Renga & Nek per il Pordenone Live. Sempre al parco, l’Orchestra San Marco organizzerà numerosi concerti di fiati, ottoni, tromboni e spettacoli di cabaret. L’ultima settimana di agosto, poi, il Parco IV Novembre ospiterà la 31° edizione del Music in Village, rassegna che quest’anno porterà a Pordenone i The Congos, i SickTamburo, The Prisoners e gli Statuto.

I QUARTIERI

L’estate si anima anche all’interno dei quartieri. A Torre, tra piazza Lozer, il parco e l’Arena del Castello, si terranno visite guidate al quartiere, aperitivi con l’arte, l’apprezzata apericena con musica dal vivo “Torre di Stelle”, visite al castello e un ricco calendario di serate teatrali. Spettacoli di musica e teatro per grandi e piccoli anche nell’area verde di Largo Cervignano, nel quartiere di via Pontinia, al parco di Casa Madonna Pellegrina, al parco di via Gemelli, all’oratorio San Francesco in via Cappuccini, nel cortile della parrocchia di Vallenoncello, sul sagrato della chiesa di San Lorenzo a Rorai Grande e dei Santi Ilario e Taziano a Torre.

A questi eventi si sommano anche la Festa in Piassa a Villanova, la Sagra di Sant’Agostino a Torre e la Sagra delle Grazie. Insomma, tante occasioni di aggregazione per tutti, in tutti i quartieri di Pordenone.

CULTURA, MOSTRE E INTRATTENIMENTO

A luglio ricominciano i tanto attesi “Giovedì sotto le stelle” caratterizzati da arte, musica e divertimento, con i negozi del centro aperti, nel periodo dei saldi. Saranno numerosi gli eventi dedicati ai più piccoli in Biblioteca civica e nelle biblioteche di quartiere. Qui si terranno presentazioni di libri e divertenti spettacoli teatrali per i bambini, letture sceniche e rappresentazioni teatrali per adulti, concerti classici ed esibizioni di importanti orchestre internazionali e della Filarmonica città di Pordenone.

Saranno numerose le mostre organizzate durante l’Estate a Pordenone: in Galleria Bertoia “30 anni di Dedica Festival” e la mostra fotografica “Magnum sul sel di Hollywood”; al Museo civico d’arte l’esposizione su Armando Pizzinato nei 20 anni dalla morte e il Mosaic Young Talent con 5 opere a mosaico che ritraggono 5 donne famose dell’arte e dello spettacolo; in Biblioteca civica la mostra di cover di vinili e CD “Musica per gli occhi” e quella fotografica “Giallo Oro”; al Museo Archeologico di Torre l’esposizione fotografica sui Magredi e al PAFF! “Jacovitttti come non lo avete mai visto!”. Mostre di pregio anche presso la SOMSI e la Galleria Sagittaria.

Per gli appassionati di cinema all’aperto, come ogni anno a Largo San Giorgio sarà proposto il Cinema sotto le stelle, una carrellata di 22 film tra i più significativi della scorsa stagione e della cinematografia mondiale.

DA NON PERDERE

Saranno molti gli appuntamenti da non perdere. Qualche assaggio? La rassegna UAU! Un’Arena Urbana nel Giardino “Francesca Trombino” di via Brusafiera, dove anche quest’anno verranno proiettati film, documentari e una selezione di premiati film maker. E ancora, i laboratori estivi Animiamoci della Mediateca in piazzetta Cavour, il Selvatico Hub Estate nel Giardino di via Selvatico, con concerti, cinema e teatro per ragazzi a cura della Scuola Sperimentale dell’Attore, nonché vari laboratori di mosaico all’Officina dell’Arte in via Molinari, in collaborazione con la Fondazione Bambini e Autismo.

Fino all’11 agosto, i giovani dai 15 ai 30 anni di Pordenone e provincia potranno partecipare al concorso fotografico “Il tempo di una fotografia”, un contest che intende far esplorare ai ragazzi il concetto di tempo, il rapporto tra diverse epoche, mettendo in luce le esperienze e le prospettive di generazioni diverse. Gli scatti selezionati dalla Giuria saranno poi esposti in Galleria Bertoia, in concomitanza con la mostra “Magnum sul set”.

SPORT

L’Estate a Pordenone sarà speciale anche in fatto di sport. Riprende infatti il progetto “Sport nei parchi” che intende coinvolge persone e appassionati di ogni età attraverso attività gratuite e benefiche per la salute psicofisica. Parco Galvani sarà la palestra perfetta per svolgere lezioni di ginnastica per mamme/bimbi in fasce, pilates, ginnastica posturale, tabata e anche il gioco della dama.

Inoltre sarà possibile effettuare delle brevi escursioni in canoa lungo un tratto del fiume Noncello.

Il 22 e 23 giugno Pordenone ospiterà un torneo di Hockey; dal 5 al 7 luglio la corsa automobilistica Italian Baja; dal 15 al 20 luglio 6 giorni di ciclismo al velodromo Bottecchia; il 20 e 21 luglio il meeting di atletica leggera Alpe Adria presso il Centro Sportivo Agosti; il 28 luglio il Gran Fondo dei Templari; dal 22 agosto all’8 settembre il torneo di calcio al Centro sportivo di Villanova; dal 23 al 25 agosto i Campionati italiani di Tiro con l’arco da campagna; il 28 agosto la 43° gara notturna di ciclismo su strada; il 6 settembre il meeting internazionale di atletica leggera; dal 7 all’8 settembre il 53° Rally Motonautico Venezia-Pordenone e l’8 settembre la tradizionale Pordenone Pedala.

VISITE GUIDATE

Da luglio a settembre sarà possibile effettuare delle irresistibili visite guidate alla “Pordenone che non ti aspetti”. Una passeggiata al chiaro di luna alla scoperta del delitto di San Gottardo, una visita per conoscere tutti i segreti del campanile restaurato e le sue vicende storiche, ma anche tanti percorsi per ammirare i tesori nascosti dei palazzi Pera e Sbrojavacca, gli stemmi e le iscrizioni delle antiche insegne della città e una visita inusuale all’antico ospedale dei Battuti.

Insomma, un’Estate a Pordenone che vuole soddisfare proprio i gusti di tutti.

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su www.comune.pordenone.it/estate