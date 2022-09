Estate a Pordenone, gli eventi dal 2 al 4 settembre

PORDENONE – Estate a Pordenone, questi gli eventi dal 2 al 4 settembre.

Venerdì 2 settembre

Nella sezione ragazzi della biblioteca civica alle 17 continuano con la Piccole parole d’estate, gli appuntamenti con le letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni a cura delle bibliotecarie.

Dalle 17 al parco del catello di Torre l’iniziativa Yoga solleva tutti, un percorso in natura dedicato a grandi e piccini, per raggiungere l’immortalità a mezzo della vittoria dell’amore sulla paura.

Nel chiostro della Biblioteca alle 18.30 il concerto finale con gli allievi della masterclass di arpa classica tenuta dal docente Pierre-Michel Vigneau maestro francese d’ arpa solista dell’orchestra filarmonica di Strasburgo e docente del Conservatorio di Strasburgo. Si esibirà anche l’arpista Elena Vallebona.

Al Teatro Verdi dalle 20.30 alle 22.30 il grande maestro finlandese Jukka – Pekka Saraste dirigerà la Gustav Mahler Jugendorchester nella Sinfonia n. 7 in mi maggiore di Anton Bruckner.

In piazza XX Settembre nell’arena Cimolai alle 21 la Latin Love presenta lo spettacolo di danza “Alice nel Secolo delle Meraviglie”

Sabato 3 settembre

Zumba, fitness e ballo, adatti a tutti, con l’istruttrice certificata e laureata Lara Cozzarin sono le attività motorie curate dall’ ASD Baila “Fit & Fun al parco del Castello di Torre . Sono in programma tre incontri della durata di 45/60 minuti ciascuno; alle 9.00 per gli over 65, alle 10 per le famiglie con bambini dai 4 anni in su e alle 11 per gli adulti.

Hobbiton XXVII, la grande festa ispirata al magico mondo di Tolkien con giochi di ruolo, conferenze, laboratori, music, tutto targato fantasy, si terrà dalle 10 alle 20 presso il PAFF! al parco Galvani.

Come ogni sabato il Rotary Club di Pordenone promuove le visite alla città antica, una camminata tra palazzi signorili vicoli e campielli. Ritrovo sotto la Loggia municipale alle 11.

Per chi non ha potuto partecipare alle precedenti escursioni, si rinnova la visita guidata gratuita per scoprire i luoghi in cui Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone, ha lasciato testimonianza della propria arte.

Partendo alle 15.30 dalla Chiesa di Sant’Ulderico in Villanova, saranno visitate le chiese Santi Ruperto e Leonardo a Vallenoncello e la Parrocchiale di San Lorenzo a Rorai grande dove si trovano alcuni affreschi del pittore..

Eugenia Alfier, l’arpista vincitrice dell’Audizione Internazionale Giovani Arpisti 2022, in Duomo San Marco alle 20.45 eseguirà il concerto di Haendel insieme alla Piccola Orchestra Veneta diretta dal maestro Giancarlo Nadal.

Alla sera alle 20 in piazza XX Settembre il Gran galà dello sport, la cerimonia di premiazione degli atleti che si sono distinti nelle precedente stagione sportiva e la consegna di riconoscimenti a personaggi storici dello sport pordenonese.

Domenica 4 settembre

Si celebra la sesta edizione dalla Giornata nazionale dello sport. Dalle 10 alle 18 in centro città una sessantina di associazioni sportive forniranno materiale illustrativo ed informazioni sulle attività di una trentina di discipline sportive. Chi visiterà i diversi stand riceverà da ciascuna associazione un coupon con un timbro e raggiunti i 10 timbri potrà ritirare un gadget gratuito (maglietta, palla o cappellino) rivolgendosi all’info point allestito in piazza XX Settembre dal Comune.

Proseguono le visite guidate gratuite al Museo archeologico di Torre promosse in collaborazione con le associazioni Il Castello, Speakeasy e Eupolis. Dalle 16.30 alle 17.30 volontari preparati dalla referente Liana Mecchia illustreranno gli aspetti salienti degli ultimi 40000 anni di storia del territorio del Friuli occidentale focalizzando l’attenzione su un percorso tra reperti, ceramiche e antiche sepolture.

Alle 19 al parco San Valentino l’Orchestra San Marco e l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani con la voce narrante di Alessio Venier, presenta Clartet caratterizzata da scelte musicali curate dalla direzione artistica di Federico Lovato che da ampi spazi a collaborazioni, nuove produzioni, intrecci culturali con artisti e progetti anche internazionali.