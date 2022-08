PORDENONE – Estate a Pordenone, gli eventi dal 26 al 29 agosto.

Venerdì 26 agosto

In biblioteca civica alle 17 proseguono gli appuntamenti con la lettura dedicata ai bambini dei 3 ai 6 anni, curata dal personale della sezione Ragazzi.

Dalle 18 alle 19.30 in Largo Cervignano la Compagnia arti e mestieri organizza una passeggiata nel quartiere Rorai-Cappuccini per scoprire i luoghi simbolo dello sviluppo industriale di Pordenone.

Attraverso il teatro verranno raccontate vicende e aneddoti che hanno caratterizzato la nascita di Pordenone, definita Manchester d’Italia, in uno spettacolo itinerante dove i partecipanti saranno coinvolti all’interno della rappresentazione lungo tutto il percorso. Si consiglia abbigliamento e calzature comodi e di portare con sé dell’acqua.

Alle 18 in Galleria H.Bertoia verrà inaugurata la mostra “Maurizio Galimberti. Mosaici scomposti”. Sono esposte famose fotografie dei momenti più significativi degli ultimi 100 anni “scomposte” in una sorprendente immagine sfaccettata, capace di evocare nuove suggestioni.

Nel chiostro della Biblioteca alle 20.30 la scuola di musica “L. Mascagni” dell’Associazione Filarmonica Città di Pordenone e GIBAZA Organ Trio, propongono una serata speciale rivisitando diversi brani classici del repertorio Beat e Blues dove la sonorità dell’organo ben si amalgama con la spinta melodica della chitarra elettrica e con l’incisività ritmica della batteria.

Al Trio costituito da Stefano Gislon, Arno Barzan, Giorgio Zanier, strumentisti e cantanti, che hanno un ottimo feeling si aggregano anche Oscar Varnier alla batteria e Francesco Bomben al sax che aggiungono nuove atmosfere alla sonorità, eleganza, raffinatezza dello stile che distingue il Trio acustico/elettrico.

Alle 21in Largo San Giorgio Cinemazero propone un’originale serata; il cineconcerto Zerorchestra – Aurora di Friedrich Wilhelm Murnau , capolavoro del muto capace di unire uno dei massimi talenti del cinema tedesco con le tecniche e gli sfarzi hollywoodiani. Annoiato dalla moglie, dal figlio e dalla monotonia della vita contadina, un uomo subisce il fascino di una provocante ragazza di città, che lo induce a compiere azioni terribili per poter fuggire insieme. Una storia d’amore che ha fatto la storia del cinema: grande romanticismo unito a una tecnica impeccabile, premiato alla prima edizione di sempre degli Oscar.

La proiezione, ad ingresso gratuito, sarà accompagnata dalle musiche originali di Zerorchestra e in caso di pioggia l’evento verrà trasferito nella sede di Cinemazero all’Aula Magna .

Per gli appassionati di teatro alle 21 al parco Galvani per la rassegna Scenabimba curata da Ortoteatro, la Compagnia Paolo Papparotto propone lo spettacolo per grandi e piccini Arlecchino e la casa stregata. Pantalone, in vena di affari, ha comprato una casetta per pochi soldi, ma questa è abitata dai fantasmi.. e solo se qualcuno riuscirà a passare un’ intera notte lì dentro senza scappare, l’incantesimo si romperà e la casa tornerà normale.

Pantalone, perplesso e .. dubbioso.., manda Arlecchino e Brighella, promettendo loro un pollastro come ricompensa. Seguendo il racconto si scoprirà che ci sono molti modi per affrontare la paura, più o meno scientifici, più o meno efficaci, ma che di sicuro l’unione fa la forza e i bambini saranno fondamentali per aiutare i burattini ad affrontare ogni tipo di presenza infernale. Nonostante si parli di fantasmi e diavolerie, lo spettacolo è adatto anche ai bambini più piccoli, perché non fa paura nemmeno per un attimo. In caso di brutto tempo lo spettacolo si terrà nel Salone del PAFF!

Sabato 27 agosto

Fra le iniziative di Estate a Pordenone ci sono anche le mostre. Alle ore 17:30 al Museo archeologico del Castello di Torre verrà inaugurata la mostra “Pordenone castelli” con la presentazione delle opere pittoriche di Raffaello De Gottardo dedicate ai principali castelli della provincia di Pordenone.

Riproposto dal Rotary Club Pordenone, il classico appuntamento del sabato con la visita al patrimonio storico e artistico dell’antica Portus Naonis, antico nome della città, sviluppatasi lungo il corso del fiume Noncello. Appuntamento alle 11 presso la Loggia municipale per partire alla scoperta di vicoli , campielli, palazzi affrescati ed altro.

In piazza della Motta nell’arena Despar dalle 21 alle 23 la scuola di musica Città di Pordenone propone l’esibizione del Sestetto Bariolé costituito da Maddalena Sartor flauto e ottavino, Alessandra Dario flauto e ottavino, Caterina Stocchi flauto e flauto in sol, Nicola Vendramin flauto e arpa, Matteo Colavitto clarinetto basso e Venceslao Bisconti clarinetto contrabbasso.

L’ensemble prende il nome dall’aggettivo francese Bariolé che significa variegato, colorato perché l’idea è quella di ampliare i confini con qualcosa di originale e privo di un repertorio “classico” ma con notevoli potenzialità: le trascrizioni e le composizioni, scritte appositamente per l’ensemble, sfruttano infatti la ricchezza timbrica e l’estensione nei diversi registri, dal grave del clarinetto contrabbasso all’acuto dell’ottavino.

I componenti del sestetto hanno tutti compiuto studi musicali e di perfezionamento presso prestigiose realtà sia nazionali che internazionali e vantano collaborazioni con prestigiose orchestre come quella del Teatro La Fenice di Venezia, l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra di Padova e del Veneto, I Pomeriggi Musicali e l’Orchestra del teatro Olimpico di Venezia. In caso di maltempo il concerto si terrà all’ex convento di San Francesco.

Alle 21.15 nell’arena OVS al parco del Castello di Torre la performing cantata di Auroro Borealo , pseudonimo di Francesco Roggero.

L’artista porta in scena una paradossale antologia dal titolo Libri Brutti, con alcuni dei peggiori insuccessi letterari degli ultimi anni, già presenti nell’omonima pagina Instagram di cui è curatore. Dal vivo Auroro Borealo mostra le più incredibili copertine della letteratura italiana e legge alcuni brani di questi libri a metà tra l’improbabile e il cult. Ingresso gratuito, senza prenotazione e in caso di brutto tempo l’evento si terrà nella Bastia del Castello

Domenica 28 agosto

Per partecipare alla visita guidata nell’ambito dell’iniziativa “I luoghi di Giovanni Antonio De Sacchis, detto il Pordenone”, l’appuntamento è alla 15.30 è presso la chiesa di Sant’Ulderico nella frazione di Villanova.

Da qui, le guide turistiche autorizzate per il Friuli Venezia Giulia accompagneranno i partecipanti sul percorso che prevede visite alle parrocchiali dei Santi Ruperto e Leonardo a Vallenoncello e di San Lorenzo a Rorai grande, dove ci sono affreschi dipinti dal Pordenone. Da prenotare on line e in alternativa via email a [email protected] o via cellulare al numero +39 339 8563043, preferibilmente con messaggio WhatsApp.

Per gli appassionati di archeologia ed arte che già conoscono le opere de “Il Pordenone”, l’alternativa è la visita guidata gratuita con prenotazione, al Museo archeologico di Torre organizzato in collaborazione con le associazioni Il Castello, Speakeasy e Euopolis. Dalle 16.30 alle 17.30 dalle sale allestite nel maniero ci si trasferirà nel borgo circostante, dove sono presenti testimonianze di grande valore artistico, come i resti della villa d’epoca romana e la Chiesa dei Santi Ilario e Taziano, con opere di grandi artisti come ad esempio Gianfrancesco da Tolmezzo e del Pordenone. Info e prenotazioni allo 0434 923027 o su [email protected]

Lunedì 29 agosto

Alle 18:30 del 31 luglio 1954, dopo tredici ore di scalata, Achille Compagnoni e Roberto Lacedelli giungono in cima al K2, a 8611 metri, la seconda vetta del mondo dopo l’Everest. L’impresa sarà celebrata con la rapresentazione del film Italia K2del 2021 di Marcello Baldi lunedì sera alla 21 in Largo San Giorgio sede delle proiezioni di Cinema sotto le stelle curate da Cinemazero.

Il film racconta il percorso dei due audaci alpinisti, dalla preparazione in Italia, all’avvicinamento alla montagna fino all’ascesa di campo in campo.

Sono i due scalatori a filmare l’arrivo in cima, con una piccola cinepresa. Il documentario è prodotto dal Club alpino italiano e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Alla serata interverrà l’alpinista Tamara Lunger.