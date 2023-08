Estate a Pordenone, gli eventi dall’1 al 3 settembre

PORDENONE – Prosegue la ricca programmazione di eventi dell’Estate a Pordenone.

Venerdì 1 settembre

Ore 17:00 Biblioteca Civica Sezione ragazzi: Piccole parole di carta. Letture ad alta voce per bambini da 3 a 6 anni.

Ore 17:30 Impianto sportivo Mario Agosti: 28^ edizione del Memorial Mario Agosti, manifestazione di atletica leggera di livello nazionale ed internazionale.

Ore 21:00 Arena Fondazione Friuli – piazza XX Settembre: Tracce di Lucio, concerto omaggio a Lucio Battisti.

Ore 21:00 Arena OVS, Parco del Castello di Torre: Le Meccaniche Celesti Quintet, concerto omaggio a Franco Battiato, rassegna Estate al Castello.

Sabato 2 settembre

Ore 11:00 Loggia del Municipio: visite guidate a cura del Rotary club Pordenone.

Ore 20:45 Duomo San Marco: Arpa Festival Fvg 2023, concerto del vincitore Giovani Arpisti 2023.

Domenica 3 settembre

Ore 9:00 Piazza Risorgimento: Partenza 50^ Pordenone Pedala, gita cicloturistica internazionale non competitiva.

Ore 18:00 Parco di San Valentino: Big Band in concerto, in collaborazione con Associazione musicale Orchestra e Coro San Marco.

Ore 18:30 Molino di Pordenone: Wunder Tandem Full Show, uno spettacolo musicale, e non solo, del duo misterioso Wunder Tandem.

Ore 20:45 Largo Cervignano: Le Donne di Andrew Lloyd Webber, concerto di otto voci femminili che interpreteranno brani del repertorio di Andrew Lloyd Webber, a cura dell’Associazione Musicale Gabriel Fauré.

Ore 21:15 Ex Convento San Francesco: Sheol, spettacolo teatrale sulla discesa agli inferi, che vede come unica salvezza l’amore, a cura della Scuola Sperimentale dell’Attore.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito estate.comune.pordenone.it