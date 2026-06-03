Maria Mussio

(Mariucci)
di anni 94
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Ne danno il triste annuncio i parenti e gli amici tutti.
Castions di Zoppola, 1 giugno 2026
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I funerali avranno luogo giovedì 4 c.m. alle ore 11.00
nella chiesa parrocchiale di Castions di Zoppola, ove la cara salma
giungerà dalla Casa di Riposo di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
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Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutto il personale del “Reparto D”
della Casa di Riposo di San Vito per l’assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it