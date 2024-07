Estate a Torre: Torre di Stelle, mostre, musica e teatro al Castello

PORDENONE – Oltre alla mostra fotografica “I Magredi di Alfio e Fiocco” che, dal 13 luglio al 15 settembre celebrerà attraverso le immagini suggestive di Paolo Burato, Ubaldo Pianezzola e Segio Vaccher il ricordo del compianto Alfio Scandurra, che percorse i sentieri del Friuli assieme al suo asinello Fiocco, il Castello di Torre si vede protagonista di numerosi eventi dell’Estate a Pordenone.​

​Infatti anche quest’anno l’Associazione Il Castello è stata incaricata dal Comune di Pordenone di organizzare gli appuntamenti estivi a Torre. Prima fra tutte, la serie di visite guidate al quartiere con aperitivo finale, in collaborazione con Eupolis, enoteca Vino e Gola e osteria L’O (evento a pagamento, gratuito per bambini under 12). La prossima visita si terrà sabato 27 luglio con partenza alle ore 10 da Piazza Lozer. Non tutti sanno che in età Romana Torre fu il primo insediamento abitativo della città di Pordenone e, pertanto, conoscere la sua storia significa approfondire anche quella della città del Noncello.

​Grande attesa per la 2° edizione di Torre di Stelle, che si terrà giovedì 18 luglio (il 19 in caso di pioggia). La formula è la stessa dello scorso anno, molto apprezzata dalle centinaia di persone che hanno affollato il Castello nella passata edizione: cultura, musica e sapori per una piacevole serata all’aperto.

In programma visite guidate al Museo Archeologico con aperitivo sulla splendida terrazza panoramica, aperta per l’occasione, musica dal vivo con gli Illegal Bones e i Two on the box e, per chi lo desidera, la possibilità di cenare nel verdissimo parco del Castello, degustando i piatti dell’osteria L’O, i vini dell’enoteca Vino e Gola e il gelato di AmoreBio, tre partners dell’iniziativa (per la visita guidata con aperitivo la prenotazione è obbligatoria).

​Per quanto riguarda l’Arena al parco del Castello quest’anno è stato allestito un “palco teatro” su cui si esibiranno diverse compagnie teatrali provenienti anche dal Veneto. Il 13 luglio alle 21.00 la compagnia Teatro Roncade metterà in scena lo spettacolo “No te conosso più” in dialetto trevigiano, mentre il 25 luglio il gruppo Teatro La Coque si esibirà con lo “Stran…varietà”. Entrambi questi spettacoli saranno a ingresso gratuito.

Dal 28 luglio al 5 agosto andrà in scena l’irresistibile “I Papu nonostante tutto ancora quasi amici”, uno spettacolo tutto nuovo, scritto in occasione del 35° anno di attività del duo comico (ingresso a pagamento).

Ad agosto da non perdere i 4 martedì dedicati al teatro amatoriale, con ingresso gratuito: il 6 agosto Vuoti a rendere (Gruppo Teatro Luciano Rocco), il 13 agosto Bella da morire mettiti nei miei panni (Teatro Rotondo), il 20 agosto Tenerezze proibite (Compagnia Teatrale Caneva) e il 27 agosto Nel covo dei pirati (Teatro delle Piramidi). Giovedì 8 agosto l’Associazione Tandem di Federica Guerra proporrà lo spettacolo ad ingresso libero “Gino e Fausto – Buzzati al giro d’Italia”, mentre il 6 settembre l’Associazione Il Castello, in collaborazione con le associazioni San Valentino e Santa Lucia proporranno lo spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”. Per info su programma e prenotazioni www.comune.pordenone.it/estate .