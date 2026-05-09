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Evento per la cittadinanza, il 12, Insieme Verso Pordenone 2027″

Pordenone
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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – “Insieme Verso Pordenone 2027. La Capitale racconta i progetti del 2026″ è la serata-evento aperta alla cittadinanza in programma martedì 12 maggio alle ore 19:00 presso il Capitol, in via Mazzini 60 a Pordenone.

L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.
Un appuntamento aperto a tutti per presentare alla comunità i progetti del programma di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 già avviati o in procinto di prendere avvio nel corso del 2026, offrendo una panoramica chiara e concreta del percorso in atto.

La serata sarà un momento di racconto condiviso, in cui saranno i diretti protagonisti a prendere parola: i capifila e i partner dei progetti inseriti nel dossier di candidatura interverranno per illustrare l’evoluzione concreta delle singole iniziative e il lavoro già in corso, dando voce a un programma che è molto più di una promessa futura.

“L’obiettivo è restituire con chiarezza la portata di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027 e far percepire come si tratti di un percorso pluriennale già pienamente avviato”, dichiara l’Assessore alla Cultura Alberto Parigi. “Il 2026 non è un anno di attesa, ma una fase attiva e significativa, in cui i progetti prendono forma e iniziano a coinvolgere la città e il territorio. Per questo è fondamentale condividere e raccontare fin da ora cosa significa essere Capitale italiana della Cultura 2027. Allo stesso tempo, questo appuntamento vuole ribadire un messaggio essenziale: il cammino verso il 2027 è un percorso collettivo, che richiede e auspica la partecipazione e il coinvolgimento dell’intera città.”

Martedì 12 maggio alle ore 19:00 presso il Capitol, in via Mazzini 60 a Pordenone.
L’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.
Tutte le informazioni su www.pordenonecapitale2027.it

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