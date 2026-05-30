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Pordenone With Love dedica giugno alla cooperazione sociale

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – La cooperazione sociale sarà protagonista dell’edizione di giugno di Pordenone With Love, l’iniziativa promossa da TEF, la società in house della CCIAA di Pordenone-Udine che mette a disposizione delle realtà locali uno spazio espositivo nel cuore della città. Dal 3 al 29 giugno la vetrina di corso Vittorio Emanuele sarà infatti dedicata al Consorzio Leonardo, che riunisce le cooperative sociali aderenti a Confcooperative Pordenone.

Costituito nel novembre 1998, il Consorzio nasce con l’obiettivo di favorire la collaborazione tra le associate, sostenerne lo sviluppo e promuovere l’immagine della cooperazione sociale. In collaborazione con Confcooperative Pordenone opera per diffonderne la conoscenza attraverso esperienze di agricoltura sociale e percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra le attività coordinate rientra inoltre la gestione di progetti di Servizio Civile Universale nelle cooperative sociali e, da quest’anno, anche presso la Fondazione Pordenonelegge.

Nel corso del mese saranno esposti prodotti realizzati nei centri diurni per persone con disabilità inseriti nelle cooperative sociali e saranno presentati i servizi rivolti ad anziani, minori, cittadini stranieri, persone con sofferenza psichica ed ex detenuti. L’allestimento intende offrire una testimonianza concreta di come i principi di mutualità e solidarietà trovino applicazione quotidiana in servizi e attività a beneficio della comunità.

Lo spazio ospiterà inoltre una programmazione che si rinnoverà nel corso delle settimane con punti informativi dedicati ai servizi presenti sul territorio, dimostrazioni artigianali curate da utenti e operatori delle cooperative sociali e momenti di presentazione di nuovi progetti e campagne di sensibilizzazione. Un’occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto dalle cooperative e il loro contributo nei diversi ambiti dell’inclusione sociale.

La vetrina sarà aperta dal 3 al 29 giugno 2026, dal mercoledì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

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