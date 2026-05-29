di anni 91
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Gabriella, i figli Daniela, Antonella e Giampiero,
i generi Piero e Loris, la nuora Teresa, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 1 giugno
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Poincicco.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cusano.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla via di Natale di Aviano.
Domenica alle ore 18.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giuseppe Menotto Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo