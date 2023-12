Ex Birrificio: completata la fase di gara del progetto

PORDENONE – È stata completata la fase di gara relativa al progetto dell’ex Birrificio di Pordenone, che sorge tra la Questura e il parco San Valentino. Siamo quindi in fase di formalizzazione dell’aggiudicazione, a cui seguirà la predisposizione del progetto esecutivo.

In questa fase i progettisti si interfacceranno con l’Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico, che si è aggiudicato il bando per gli arredi e le attrezzature dei laboratori, in modo da essere effettivamente operativi non appena saranno completate le opere.

​È un progetto – confida l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – di cui siamo particolarmente orgogliosi soprattutto perché, nei prossimi giorni, verrà premiato nell’ambito della Rassegna Nazionale della Rigenerazione urbana “Città in scena” ed è uno dei 10 progetti nazionali che saranno presentati a Roma».

​«Uno degli obiettivi più ambiziosi ma anche più difficili che come Amministrazione ci eravamo posti al nostro insediamento – dichiara il sindaco Alessandro Ciriani – era quello di recuperare l’ex Birrificio, un edificio industriale di grande pregio che era completamente abbandonato e dimenticato da decenni.

Una volta intercettati i finanziamenti, abbiamo iniziato a ragionare su quale potesse essere la destinazione più coerente con le linee di sviluppo della nostra città. Per essere competitiva – sottolinea il sindaco – Pordenone ha bisogno di offrire ai giovani la qualità formativa dell’università o dell’ITS, affinché poi siano assunti nel sistema imprenditoriale del nostro territorio».

​L’ex Birrificio quindi diventerà sede dell’ITS che, grazie ai i suoi corsi biennali post diploma, sforna degli apprezzatissimi “super periti”, registrando un tasso di occupazione prossimo al 100%.

Questo progetto prevede un investimento che supera i 9 milioni di euro, che si unisce al finanziamento ricevuto dall’ITS stesso per l’acquisto degli arredi di laboratori e tecnologie. In questo modo si ottengono due importanti risultati: abbellire e riqualificare uno dei luoghi più suggestivi di Pordenone offrendo una garanzia per il futuro dei giovani di questa città.

​