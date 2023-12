Nasce a Pordenone Alpe Adria Musica Institute

PORDENONE – Si chiama Alpe Adria Musica Institute (AAMI) ed è il primo progetto in Friuli Venezia Giulia dedicato all’alta formazione dei giovani musicisti che propone a compositori, pianisti e futuri direttori d’orchestra che affronteranno un percorso di perfezionamento con grandi didatti, lavorando a stretto contatto con un’orchestra sinfonica professionale. Ciò è possibile grazie alla partnership di AAMI con la compagine sinfonica regionale FVG Orchestra.

Gli allievi, selezionati tra i più promettenti giovani pianisti italiani e stranieri, avranno un’opportunità eccezionale e rarissima in Italia di potersi perfezionare in presenza di un’orchestra sinfonica, sperimentando le particolarissime dinamiche che si instaurano tra compositori, direttori, solisti e imparare a valorizzare i propri talenti artistici nelle performance camerali e orchestrali.

Ciò andrà ad accrescere il curriculum di questi giovani musicisti, già diplomati al Conservatorio, in attesa di poter entrare ufficialmente nel mondo del lavoro previo iter certificato con grandi Maestri e direttori d’orchestra. Condicio sine qua non per farlo, infatti, è una registrazione ufficiale con orchestra, opportunità non semplice da realizzare in Italia.

«Un bel colpo messo a segno per la città – commenta l’assessore Mattia Tirelli-, che diventa così punto di riferimento nazionale per l’alta formazione musicale e quel ponte di connessione, spesso assente, con il mondo del lavoro e dell’imprenditoria giovanile, che nel nostro Paese costituisce il valore in più del Made in Italy. Un’operazione prestigiosa che ha il pieno appoggio dell’Amministrazione comunale, che sostiene la qualità eccezionale di una nuova esperienza.

Una formazione musicale professionale e d’élite, che si aggiunge al panorama musicale cittadino fatto di grandi concerti e rassegne di successo e diverse tra di loro. Tutti esempi di collaborazioni e attività che vanno oltre alla singola rassegna culturale e artistica.

Il legame di Pordenone con la musica non è solo un legame con i musicisti, ma con tutto ciò che ruota attorno al mondo della musica. Da qui sono usciti talenti musicali internazionali in tutti i campi della musica, promoter, organizzatori di eventi e concerti.

Con la creazione dell’AAMI alimentiamo la capacità tutta pordenonese di creare e sostenere le eccellenze artistiche e musicali.

A testimonianza di ciò, se prendiamo anche solo il luogo dove siamo, abbiamo nel raggio di pochi metri una scuola di musica, una location dove si ospitano eventi e concerti, la sede di Piano City Pordenone e ora i talenti dell’Alpe Adria Musica Institute. Un polo artistico e culturale di primaria importanza, che annovera anche un Museo di storia naturale che sta per essere interamente rinnovato e trasformato in centro delle scienze e il progetto di piazza multimediale che sarà messo a cantiere a gennaio 2024».

Un paio di mesi fa è stata attivata la prima masterclass (AAMI Piano Concerto Performing Masterclass 2023) dedicata all’esecuzione per pianoforte solista e orchestra, durante la quale per tre sessioni di studio intensivo sette allievi selezionati, provenienti da diverse regioni italiane, hanno curato ogni minimo aspetto della loro pratica solistica sotto la guida di due maestri d’eccezione, Pasquale Iannone maestro in residenza e co-curatore artistico dei Alpe Adria Music Institute e il maestro Andrea Lucchesini, che ha curato il perfezionamento dello studio della partitura e l’esecuzione con orchestra, affrontando due Concerti per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven.

Questa prima masterclass si concluderà con un concerto gratuito aperto alla città inserito nel calendario del Natale a Pordenone in programma mercoledì 13 dicembre alle 20:45 all’Auditorium Concordia di via Interna, durante il qaule gli allievi suoneranno il primo e il terzo Concerto per pianoforte e orchestra di Ludwig van Beethoven accompagnati dalla FVG Orchestra sotto la direzione del Maestro Paolo Paroni. Saranno aperte al pubblico anche le prove di lunedì 11 e di martedì 12 dicembre.

«La vicinanza delle Istituzioni a questo tipo di eventi –conclude il Consigliere regionale FVG Alessandro Basso, rappresentante del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia- è un atto dovuto non formale ma sostanziale per il loro pregio e per la qualità che generano a favore del territorio, motivo d’orgoglio per tutti noi».

Oltre che al concertismo pianistico, AAMI si indirizza al perfezionamento nella composizione e nella direzione d’orchestra con i maestri Cristian Carrara per la composizione, Bruno Cesselli per la composizione jazz, Pasquale Iannone per il concertismo pianistico e Claudio Mansutti per la direzione d’orchestra.

I prossimi corsi in programma sono la AAMI Composition Masterclass 2024 e la AAMI Conducting Masterclass 2024 che si svolgeranno tra la primavera e l’autunno del prossimo anno e saranno sono dedicati alla composizione e alla scrittura per orchestra e all’arte della direzione d’orchestra. Oltre alle lezioni individuali e collegiali dei maestri residenti, gli allievi potranno avvalersi dell’ulteriore apporto di un maestro ospite di grande esperienza, come è stato per Andrea Lucchesini al pianoforte.

AAMI nasce nel corso del 2023 a Pordenone su progetto di Cristian Carrara, in collaborazione con l’associazione Piano City Pordenone ETS, con la FVG Orchestra e con la Casa Musicale Sonzogno di Milano.

Gode del sostegno del Comune di Pordenone e della Fondazione Friuli e, assieme alla Fondazione Bon che è partner del progetto ed è nel novero di alcune associazioni culturali regionali che promuovono la formazione sostenute dalla Regione FVG.

Per maggiori informazioni sui corsi e sul concerto www.aami.it – [email protected].