FdI, plauso a Comando Polizia locale Pordenone

PORDENONE – In merito al recente rinvenimento in un’abitazione di hashish, cocaina, contanti e consistenti quantitativi di materiale per il confezionamento di stupefacenti, con conseguente arresto di un 23enne, il coordinamento di Fratelli d’Italia di Pordenone si congratula per l’operato con il comando della polizia locale di Pordenone.

“Il comandante Maurizio Zorzetto e gli agenti del comando, di cui in passato ho avuto la fortuna di conoscere le competenze oltre che accompagnare in questo percorso, confermano l’alto livello di preparazione e dotazione di attrezzature sempre più evolute, che vede il puntuale coordinamento dell’assessore Elena Ceolin”, commenta il Presidente di FdI Pordenone Emanuele Loperfido.

“Il cane antidroga per cui negli anni abbiamo lavorato, “protagonista” dell’ultimo arresto, è stato un inserimento davvero importante.

La nostra polizia locale rappresenta un supporto fondamentale – sottolinea Loperfido – per le altre forze dell’ordine nel presidio di un territorio in cui si vive in sicurezza, ma proprio grazie all’azione costante e capillare dei nostri uomini e delle nostre donne in divisa, sempre pronti a intervenire nei casi di criminalità che interessano anche la nostra Pordenone”.