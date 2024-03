Polisportiva Villanova Judo: tutto pronto per il 40° Trofeo Villanova

PORDENONE – E’ iniziato il conto alla rovescia per un 40° Trofeo Villanova, storico evento organizzato dai dirigenti della Polisportiva Villanova Judo fin dai primi anni della sua vita sportiva giunta al 43esimo anno. Sarà un’edizione che vuole battere ogni precedente record e con le gare che si svolgeranno sui tatami allestiti al Palazzetto dello Sport (PalaFlora) in via Peruzza 10 a Torre di Pordenone sabato 23 e domenica 24 marzo sotto la regia della Polisportiva Villanova Judo, con la kermesse che aprirà i battenti fin dal venerdì 22 e sarà riservata alle operazioni di accredito atleti e sorteggio tabelloni gara a cui seguirà il Seminario Europeo rivolto ai Giudici di Gara che si concluderà con gli Esami all’Abilitazione ad Arbitro Internazionale. La manifestazione a livello internazionale di Judo-Kata sarà articolata in due prove: la prima in scena sabato 23 marzo di EJU Tournament Judo Kata e inserita nel calendario Unione Europea Judo mentre la seconda domenica 24 marzo con il Grand Prix Italia e inserito nel calendario nazionale della Federazione FIJLKAM. Sempre domenica ci sarà la’assegnazione della prestigiosa Coppa “Trofeo Villanova”, riservata alle Categorie Giovanissimi (atleti delle annata 2012-2013). Entrambe le prove costituiscono prova di qualificazione ai prossimi Campionati Europei e Mondiali di Judo Kata. Novità del Regolamento Internazionale delle gare di Kata è l’introduzione della categoria Junior Under 18, che mira ad incrementare l’attività internazionale di Kata per favorire il ricambio generazionale nella ranking list EJU. Pertanto alle categorie Junior/Senior Assoluti si aggiungono i Giovanissimi Under 16 e Under 18. Tutti gli atleti che prenderanno parte alla kermesse (classe Junior/Senior/Master assoluti) sono tutti selezionati dalle rispettive nazionali. Ma il Trofeo Villanova non è solo “gare”. Numerosi sono infatti anche gli eventi collaterali ad esso associati che la Commissione Nazionale Kata in collaborazione con la Polisportiva Villanova Judo hanno in programma durante il week end di gare.

Inoltre è possibile seguire tutti gli aggiornamenti in diretta sulla manifestazione attraverso la pagina Facebook ufficiale della Polisportiva Villanova (Palazen) e il canale YouTube della Polisportiva Villanova Judo (https://www.youtube.com/channel/UCLfaay0GqwsNPtFAQwkqaBw).

Cliccando sui seguenti link è possibile prendere visione del regolamento, dei moduli di iscrizione e consultare le classifiche in tempo reale:

https://www.eju.net/event/pordenone-kata-tournament

https://www.fijlkam.it/judo/gare kata-grand-prix-villanova

Chi vuole può seguire l’intero evento in diretta iscrivendosi gratuitamente al canale (e sufficiente cliccare sulla campanella, in modo da ricevere una notifica direttamente sul proprio smartphone).

Nei prossimi giorni la segreteria della Polisportiva Villanova Judo comunicherà il numero delle coppie iscritte alla manifestazione nonchè la provenienza geografica.